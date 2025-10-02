Belle victoire du LOSC ce jeudi sur le terrain de l’AS Roma (1-0).

Le LOSC se déplaçait ce jeudi à Rome pour affronter la Roma. Et les Dogues se sont imposés (1-0) grâce à un but inscrit dès la 6e minute de jeu par Hákon Haraldsson. Servi par Thomas Meunier, l’Islandais a ajusté Mile Svilar sur la gauche. L’unique but de la rencontre.

Haraldsson buteur, Ozer décisif

Olivier Giroud a eu une balle de break à l’heure de jeu mais son piqué n’a pas trompé Svilar. Dans ses cages, Berke Ozer a été décisif, notamment en fin de première mi-temps en repoussant une tentative de Kostas Tsimikas, avant d’être sauvé par Aissa Mandi sur la reprise de Neil El Aynaoui. Le gardien turc a ensuite réalisé enfin de match l’exploit de stopper un penalty de Dovbyk. Un penalty que l’arbitre a fait retirer, mais Ozer s’est à nouveau interposé, sur la tentative de Soulé cette fois. Enorme ! Mais globalement, le LOSC a bien maitrisé la rencontre, restant solide d’un bout à l’autre de la partie pour signer une victoire prometteuse. Son aventure en Ligue Europa démarre bien, avec 6 oints en deux journées.