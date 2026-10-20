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PSG – FC Barcelone : Flick prépare une surprise de dernière minute dans son onze ! 

Par Bastien Aubert - 20 Oct 2026, 15:00
Rodri (FC Barcelone)

Gerard Martin dans le doute, Hansi Flick pourrait faire reculer Rodri en défense centrale pour le choc entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des Champions (21h).

Le choc entre le PSG et le FC Barcelone promet d’être intense. Les deux équipes ont remporté leurs deux premiers matches européens et veulent poursuivre leur sans-faute dans cette phase de ligue.

Une défense du Barça décimée

Mais à quelques heures du coup d’envoi, Hansi Flick doit surtout résoudre un véritable casse-tête défensif. Plusieurs joueurs importants manquent à l’appel et le technicien pourrait être contraint de modifier ses plans au dernier moment. Le FC Barcelone doit faire sans Jules Koundé et Eric Garcia, tous deux blessés lors du dernier match contre le Real Betis.

Andreas Christensen est également indisponible, ce qui réduit considérablement les options de Flick dans le secteur défensif. Dans ces conditions, Pau Cubarsí apparaît comme l’un des rares défenseurs centraux disponibles pour débuter cette rencontre. La situation de Gerard Martín est également déterminante. Le joueur a été touché au talon d’Achille contre le Betis, mais il figure bien dans le groupe convoqué pour le déplacement à Paris. Son état physique sera évalué jusqu’au dernier moment.

Rodri, la solution surprise de Flick ?

Selon Sébastien Vidal, Hansi Flick pourrait envisager de faire reculer Rodri en défense centrale si Gerard Martín n’est pas en mesure de débuter : « Hansi Flick pourrait tenter un pari face au PSG : faire reculer Rodri en défense centrale. Les absences d’Eric Garcia, Jules Koundé et Andreas Christensen obligent le Barça à chercher des solutions. » L’idée n’est pas totalement nouvelle : le technicien allemand a déjà utilisé cette option en cours de match face au Betis. Mais la mettre en place dès le coup d’envoi contre le PSG représenterait un choix fort. Rodri est devenu essentiel dans l’organisation barcelonaise, notamment grâce à sa capacité à orienter le jeu et à conserver le ballon sous pression. Le choix de Flick ne concerne donc pas uniquement la défense centrale.

Si Rodri recule d’un cran, le Barça devra également réorganiser son milieu. Le joueur joue un rôle important dans la maîtrise du ballon et dans l’équilibre collectif. Le remplacer dans l’entrejeu pourrait réduire la capacité des Catalans à contrôler les temps forts parisiens, surtout face au pressing de Luis Enrique. C’est tout le dilemme décrit par Sébastien Vidal : « Le dilemme est important : sécuriser la défense ou conserver Rodri au milieu, où son influence dans la maîtrise du jeu est devenue essentielle. » Flick doit donc trouver le meilleur compromis entre la solidité défensive et l’équilibre de son équipe. La décision dépendra en grande partie de la condition physique de Gerard Martín. S’il est jugé suffisamment remis, il pourrait débuter aux côtés de Cubarsí et permettre à Rodri de rester au milieu. Dans le cas contraire, Flick devra improviser.

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