Attraction du choc entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des Champions (21h), Lamine Yamal (19 ans) est au coeur d’un incroyable raté.

Lamine Yamal sera l’une des grandes attractions du choc entre le PSG et le FC Barcelone. À seulement 19 ans, l’ailier espagnol s’est déjà imposé comme l’un des visages du football mondial. Mais avant de briller sous le maillot blaugrana, le jeune prodige a également fait un choix important en dehors des terrains : celui de quitter Nike pour rejoindre Adidas. Une décision que l’équipementier américain regarderait aujourd’hui avec beaucoup de regrets.

Nike regrette d’avoir laissé filer Yamal

La révélation vient de Xavier Sala i Martín, économiste et professeur à l’université Columbia. Invité de l’émission « Versió RAC1 », il a expliqué qu’un dirigeant de Nike lui aurait reconnu l’ampleur de l’erreur commise par l’entreprise. « Nike reconnaît que perdre Lamine est l’erreur la plus importante de l’entreprise depuis des décennies », a-t-il rapporté. En 2024, Lamine Yamal avait choisi de rejoindre Adidas, le grand concurrent de la marque américaine. Selon Xavier Sala i Martín, l’Espagnol ne se serait pas senti suffisamment valorisé dans la stratégie de Nike.

Le problème aurait notamment concerné la place réservée à Yamal dans les campagnes publicitaires. D’après l’économiste, Nike lui aurait proposé d’intégrer un groupe de stars comprenant notamment Kylian Mbappé et Vinicius Junior, sans lui garantir un rôle central. À l’inverse, Adidas lui aurait offert une place de premier plan dans sa communication.

Pour un joueur dont la popularité explose à une vitesse exceptionnelle, cette différence de traitement aurait compté dans la décision. Yamal aurait ainsi préféré un projet dans lequel il pouvait devenir l’un des principaux ambassadeurs de la marque. Un choix qui semble aujourd’hui particulièrement intéressant pour Adidas, tant le jeune crack du FC Barcelone est devenu une figure incontournable du football international.

Nike traverse une période compliquée

Cette affaire intervient alors que l’équipementier américain fait face à plusieurs difficultés commerciales. Selon ses résultats officiels, Nike a réalisé 46,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur l’exercice fiscal 2026, un montant stable en valeur déclarée, mais en baisse de 2 % à taux de change constants. Les ventes directes ont notamment reculé de 6 % sur l’ensemble de l’exercice.

Xavier Sala i Martín estime que les difficultés de l’entreprise ne reposent pas uniquement sur la perte de Yamal. Il pointe également des choix stratégiques contestables, notamment la volonté de privilégier les ventes directes et un positionnement qui aurait laissé davantage de place à certains concurrents. Le départ du joueur représenterait donc une erreur parmi plusieurs autres, et non l’unique explication des difficultés de Nike. Pour Adidas, l’arrivée de Lamine Yamal constitue en revanche une opportunité considérable. L’ailier du FC Barcelone bénéficie d’une visibilité mondiale et attire une nouvelle génération de supporters.

Son image, son style de jeu et son ascension fulgurante en font un ambassadeur particulièrement précieux pour une marque qui cherche à renforcer sa présence dans le football. L’entreprise allemande peut donc se féliciter d’avoir convaincu le jeune Espagnol en 2024. Cette révélation intervient à un moment particulièrement symbolique, alors que Yamal s’apprête à retrouver le PSG sur la scène européenne. Le jeune Barcelonais sera forcément très attendu dans cette affiche, où il pourra une nouvelle fois démontrer toute son influence.