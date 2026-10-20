On connaît les compositions probables du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone au Parc des Princes (21h).

Le choc européen entre le PSG et le FC Barcelone approche et les compositions probables commencent à se préciser. Luis Enrique doit composer avec une absence importante : celle de Nuno Mendes. Le Portugais, touché à la cuisse, ne pourra pas tenir sa place face aux Catalans.

Zaïre-Emery en première ligne face à Yamal

Son remplaçant aura donc une responsabilité majeure, notamment pour contenir les accélérations et les dribbles de Lamine Yamal. Selon L’Équipe, Warren Zaïre-Emery devrait être repositionné au poste de latéral gauche. Le jeune Parisien a déjà occupé ce rôle à deux reprises depuis la reprise du championnat. Ce choix permettrait au PSG de conserver une certaine stabilité défensive tout en évitant de trop affaiblir son milieu de terrain. La titularisation de João Neves offrirait notamment une solution supplémentaire dans l’entrejeu.

La mission ne sera toutefois pas simple. Face à lui, Zaïre-Emery pourrait retrouver Lamine Yamal, l’un des joueurs les plus dangereux du Barça dans les duels individuels. Lucas Digne constitue une autre option pour remplacer Mendes, mais la tendance semble plutôt favoriser le repositionnement du milieu parisien. En attaque, Khvicha Kvaratskhelia pourrait également retrouver une place de titulaire. Le Géorgien du PSG a été remplaçant lors des deux premières journées européennes, mais il fait partie des options envisagées pour accompagner Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Luis Enrique pourrait ainsi miser sur un trio offensif capable de provoquer et de multiplier les permutations face à une défense barcelonaise diminuée.

La composition probable du PSG serait la suivante : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery – João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Martín, le dernier doute du FC Barcelone

Du côté du FC Barcelone, Hansi Flick doit lui aussi gérer plusieurs incertitudes défensives. Gerard Martín a été touché au talon d’Achille lors du dernier match contre le Betis, mais il figure bien dans le groupe convoqué pour le déplacement à Paris. Sa présence dans le onze de départ reste incertaine. Le staff catalan doit évaluer sa condition physique avant de prendre une décision définitive. Le Barça est déjà privé de plusieurs défenseurs importants, dont Jules Koundé et Eric García. Cette situation pourrait obliger Flick à réorganiser sa ligne arrière, voire à envisager une solution inhabituelle si Gerard Martín n’est pas en mesure de débuter.

Autre élément important pour le club catalan : Raphinha semble disponible pour cette affiche. Après son retour à la compétition, l’attaquant brésilien pourrait retrouver une place de titulaire. Sa présence offrirait davantage de solutions offensives au FC Barcelone, qui compte également sur Lamine Yamal pour faire des différences sur son aile. Le onze barcelonais reste donc soumis à quelques ajustements, en particulier dans le secteur défensif. Les compositions officielles seront dévoilées environ une heure avant le coup d’envoi.