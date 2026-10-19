PSG Mercato : Paris veut arracher un crack à 20 M€, la réponse est déjà tombée !

Le PSG, Manchester City et Chelsea s’intéressent à Mathis Albert, le jeune ailier du Borussia Dortmund, mais le club allemand refuse de céder sa pépite et souhaite prolonger son contrat.

Le PSG pourrait croiser de nouveau la route de Mathis Albert sur le marché des transferts. Selon les informations relayées par le journaliste Ekrem Konur, le club parisien reste intéressé par le jeune talent du Borussia Dortmund, également suivi par Manchester City et Chelsea.

Âgé de 17 ans, l’ailier américain figure parmi les jeunes joueurs prometteurs du club allemand. Son potentiel attire plusieurs grandes écuries européennes, mais Dortmund entend conserver la maîtrise de son avenir. S’il est valorisé à 5 M€ par Transfermarkt, les offres s’estiment autour de 20 M€.

Le PSG face à la fermeté de Dortmund

Paris devra composer avec la position ferme du Borussia Dortmund. D’après Ekrem Konur, les dirigeants allemands ont rejeté les approches reçues jusqu’ici, y compris les propositions de prêt. Le BVB ne souhaite donc pas faciliter le départ de son jeune joueur, utilisé à deux reprises cette saison.

Le PSG n’en est pas à son premier intérêt pour Mathis Albert. Selon Sky Sport Germany, le club de la capitale avait déjà manifesté son intérêt à l’été 2025, sans parvenir à concrétiser le dossier. Manchester City et Chelsea sont également positionnés sur ce talent offensif.

Une prolongation pour éloigner les prétendants ?

Face à cet intérêt grandissant, le Borussia Dortmund souhaite sécuriser l’avenir de Mathis Albert. Des discussions autour d’une prolongation de contrat sont en cours, alors que le jeune Américain cherche à franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Pour le PSG, ce dossier reste donc à surveiller. La concurrence s’annonce importante et Dortmund n’a aucune intention de brader son espoir. Reste à savoir si Paris décidera de revenir à la charge et si le projet sportif proposé au joueur pourra faire la différence.