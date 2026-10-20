PSG – FC Barcelone : les compos de Luis Enrique et Flick sont tombées !

Les compositions officielles du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Barça viennent de tomber.

Cela pourrait être l’affiche de la prochaine finale de la Ligue des Champions ! Considérés comme deux des grands favoris à la victoire finale, le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre, et le FC Barcelone s’affrontent ce mardi (21h) au Parc des Princes, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de ce choc, voici les onze de départ alignés par l’entraîneur parisien, Luis Enrique, et son homologue barcelonais, Hansi Flick.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

FC Barcelone : J. Garcia – Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, Olmo, Gordon – Raphinha.