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LOSC : le verdict est tombé, les Dogues se mobilisent pour Tiago Santos

Par Wladimir DELCROS - 13 Oct 2026, 13:13
LOSC : le verdict est tombé, les Dogues se mobilisent pour Tiago Santos

Le LOSC a confirmé la grave blessure de Tiago Santos, sorti sur civière contre Le Havre. Déjà durement touché au genou gauche par le passé, le latéral portugais peut compter sur une importante vague de soutien.

Une nouvelle rupture des ligaments croisés

On vous en parlait après sa sortie en larmes face au Havre et les possibles suites du choc avec Amir Richardson : le LOSC redoutait une blessure sérieuse pour Tiago Santos. Le diagnostic officialisé par le club a confirmé les craintes lilloises.

Le latéral droit souffre d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, associée à une lésion méniscale. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant de nombreux mois, alors qu’il retrouvait progressivement son meilleur niveau sous le maillot des Dogues.

Le sort s’acharne sur le Portugais. Tiago Santos avait déjà été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur gauche lors de la saison 2024-2025. Cette fois, c’est donc son autre genou qui est touché.

Mbappé, Bentaleb et Giroud derrière Tiago Santos

L’officialisation de ce nouveau coup dur a provoqué un véritable élan de solidarité dans le vestiaire nordiste. Selon Le Petit Lillois, au moins six partenaires du défenseur lui ont adressé un message sur les réseaux sociaux.

« De tout cœur avec toi, on va se battre pour toi. Big Love », a notamment écrit Ethan Mbappé. Nabil Bentaleb lui a souhaité de revenir « plus fort et vite », tandis que Romain Perraud a assuré que son coéquipier reviendrait plus fort. Olivier Giroud a, de son côté, réagi avec un sobre « Grosse force ».

Maxima Goffi, entré à la place du Portugais contre le HAC, et Soriba Diaoune ont également apporté leur soutien au joueur. Des messages qui illustrent la place prise par Tiago Santos au sein du groupe lillois.

Les anciens Dogues également au rendez-vous

La mobilisation a dépassé les limites du vestiaire actuel. Ousmane Touré, prêté à Dunkerque, ainsi que Matias Fernandez-Pardo, parti à Newcastle, ont eu une pensée pour leur ancien partenaire. Fernando D’Amico, toujours très attaché à la maison lilloise, lui a également transmis toute sa force.

Amir Richardson a lui aussi tenu à réagir. Le milieu havrais, impliqué dans l’action ayant conduit à la blessure, a souhaité un prompt rétablissement à Tiago Santos : « Remets-toi vite, mon frère. » Le Portugais s’apprête désormais à entamer un nouveau long parcours de soins, entouré par toute la famille du LOSC.

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