LOSC : la blessure de Tiago Santos fait exploser les Dogues !

La blessure de Tiago Santos contre Le Havre ne passe pas au LOSC. Au-delà du coup dur sportif, le club nordiste ne comprend surtout pas pourquoi Amir Richardson n’a reçu aucune sanction sur l’action.

Le LOSC ne décolère pas

La victoire obtenue contre Le Havre laisse un goût particulièrement amer à Lille. En interne, la colère domine après la blessure de Tiago Santos, survenue lors d’une intervention d’Amir Richardson. Les Dogues estiment que l’action aurait dû entraîner une décision arbitrale.

Selon les propos rapportés par L’Équipe, le LOSC décrit « un tacle par-derrière avec engagement non maîtrisé ». Une lecture qui rend incompréhensible, aux yeux du club nordiste, l’absence de sanction contre le joueur havrais.

Le ton employé en interne traduit l’agacement lillois : « Tiago Santos a dû se blesser tout seul… » Une formule évidemment ironique, destinée à souligner le décalage entre les conséquences de l’intervention et la réponse arbitrale sur le terrain.

Le LOSC ne comprend pas l’absence de sanction contre Amir Richardson : « C’est un tacle par-derrière avec engagement non maîtrisé, mais pas de sanction. Tiago Santos a dû se blesser tout seul… » — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2109252688101671383

Un coup dur déjà évoqué

On vous en parlait dès ce dimanche : la blessure du latéral portugais avait gâché le succès lillois contre Le Havre. Le nouveau développement concerne désormais la réaction du LOSC, remonté contre la manière dont cette action a été arbitrée.

Le club ne conteste donc pas seulement la perte d’un élément de son effectif. Il pointe directement l’intervention de Richardson et, surtout, le fait que celle-ci soit restée sans conséquence disciplinaire. L’absence de sanction est au cœur de l’incompréhension exprimée en interne.

L’arbitrage au centre de la polémique

À ce stade, aucun autre élément n’a été communiqué concernant une éventuelle explication du corps arbitral. Le constat lillois reste toutefois très clair : au regard de la nature du tacle dénoncé et de la blessure subie par Tiago Santos, les Dogues attendaient une réaction immédiate.

Cette colère ne change évidemment rien au résultat acquis face au Havre, mais elle vient assombrir un succès déjà marqué par la sortie du Portugais. Lille doit maintenant gérer les conséquences sportives de cette blessure, tout en conservant un profond sentiment d’injustice sur l’action.

Tiago Santos encore freiné

Pour le LOSC, l’enjeu principal reste désormais l’état de santé de son latéral. La durée de son éventuelle indisponibilité n’est pas précisée dans les éléments disponibles, mais cette nouvelle alerte suffit à nourrir l’inquiétude autour du Portugais.

La victoire est donc passée au second plan dans les heures qui ont suivi la rencontre. Entre la blessure de Tiago Santos et l’absence de sanction infligée à Amir Richardson, Lille estime avoir de sérieuses raisons de ne pas digérer cette action.