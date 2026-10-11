LOSC : un gros coup dur gâche déjà la victoire contre Le Havre

Vainqueur du Havre AC vendredi soir (1-0), le LOSC a perdu Tiago Santos sur une intervention très appuyée d’Amir Richardson. Touché au genou gauche, le latéral portugais doit passer des examens complémentaires ce dimanche.

Tiago Santos évacué sur civière

Le succès du LOSC contre Le Havre AC a rapidement été relégué au second plan. Après un gros quart d’heure de jeu, Tiago Santos s’est écroulé à la suite d’un tacle appuyé d’Amir Richardson. En pleurs, le défenseur lillois a quitté la pelouse sur une civière, visiblement très touché au genou gauche.

L’action a également provoqué l’incompréhension des supporters lillois. L’arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy, n’a adressé aucun carton au milieu havrais et la VAR n’est pas intervenue. Sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs ont jugé le geste de Richardson dangereux et estimé qu’une exclusion aurait pu être prononcée.

Les examens reportés à cause du gonflement

Dans l’immédiat, aucun diagnostic précis n’a pu être établi. Selon Le Petit Lillois, le genou de Tiago Santos était trop gonflé pour permettre aux premiers examens de livrer leur verdict. Des analyses complémentaires sont donc programmées ce dimanche afin de déterminer la nature et la gravité de sa blessure.

Davide Ancelotti s’est montré particulièrement prudent après la rencontre. Si les images du contact et le mouvement du genou n’incitent pas à l’optimisme, l’entraîneur du LOSC ne souhaite tirer aucune conclusion avant d’avoir reçu les résultats médicaux.

Un lourd antécédent au même genou

L’inquiétude est forcément renforcée par le passé médical de Tiago Santos. Le Portugais avait déjà été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il commençait seulement à retrouver son meilleur niveau et à enchaîner les prestations convaincantes avec les Dogues.

Ce nouvel arrêt potentiel tomberait donc au pire moment pour le joueur comme pour le club nordiste. Le LOSC doit attendre le diagnostic définitif avant d’évaluer la durée de son éventuelle indisponibilité, mais les images de sa sortie ont logiquement réveillé de très mauvais souvenirs.

Bakwa offre malgré tout les trois points

Sur le plan sportif, Lille a assuré l’essentiel grâce à Dilane Bakwa, auteur de l’unique but de la rencontre. Jusqu’ici cantonné à un rôle de remplaçant, l’ancien Rennais dispose d’une vraie occasion de s’installer avec la blessure et la suspension européenne d’Ethan Mbappé, alors que huit matches attendent le LOSC en 29 jours.

La blessure d’Ethan Mbappé relance Dilane Bakwa au LOSC. Jusqu’ici remplaçant, il a une occasion de s’imposer à l’aube de huit matches en 29 jours. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108468453455647027

Les Dogues repartent ainsi avec trois points précieux après leur défaite contre Nice, mais la soirée reste assombrie par la blessure de leur latéral droit. Le verdict médical concernant Tiago Santos est désormais attendu avec une grande inquiétude.