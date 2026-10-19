RC Lens : une décision a été prise pour Pierre Sage, bientôt un retour en Ligue 1 ?

Malgré l’humiliation de Crystal Palace face à Brighton (5-0), Pierre Sage devrait bénéficier d’un sursis en Angleterre, mais son avenir reste incertain et un retour en Ligue 1 pourrait rapidement devenir une option.

Pierre Sage va-t-il rapidement retrouver la Ligue 1 ? Arrivé à Crystal Palace cet été après une saison historique au RC Lens, l’entraîneur français traverse une période délicate en Premier League. Malgré la lourde défaite face à Brighton (5-0), les dirigeants anglais semblent disposés à lui laisser encore du temps. Mais la pression s’accentue autour du technicien de 47 ans.

Pierre Sage maintenu à Crystal Palace, mais sous pression

Dimanche, Crystal Palace a sombré face à son rival Brighton, encaissant cinq buts sans en inscrire un seul. Une humiliation d’autant plus difficile à digérer que les Eagles ont concédé trois buts dès les dix premières minutes. Une prestation qui a logiquement fragilisé la position de Pierre Sage.

Selon les informations rapportées par la presse britannique, notamment The Athletic, le président Steve Parish n’aurait toutefois pas décidé de se séparer immédiatement de son entraîneur. Le Français devrait donc bénéficier d’un délai supplémentaire pour redresser la situation.

Mais ce sursis reste fragile. Avec seulement deux victoires lors des sept premières journées de Premier League et une défense particulièrement en difficulté, Pierre Sage devra rapidement obtenir des résultats. Le déplacement à Brighton pourrait ainsi marquer un tournant dans son aventure anglaise.

Un retour en Ligue 1 déjà envisageable pour Pierre Sage ?

Même si Pierre Sage conserve pour l’instant son poste, son avenir à Crystal Palace demeure incertain. En cas de nouvelle série négative, un départ pourrait être envisagé dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.

Le marché français pourrait alors représenter une solution crédible pour l’ancien entraîneur du RC Lens. Son passage dans l’Artois, marqué par une deuxième place en Ligue 1 et une victoire historique en Coupe de France lors de la saison 2025-2026, a renforcé sa réputation. Son expérience réussie à l’Olympique Lyonnais avait également démontré sa capacité à redresser une équipe en difficulté.

L’OL, une piste à surveiller pour Pierre Sage ?

Parmi les destinations possibles, l’Olympique Lyonnais pourrait susciter des interrogations. Pierre Sage garde un lien particulier avec le club rhodanien, où il avait réussi à relancer une équipe en grande difficulté avant son départ.

La situation contractuelle de Paulo Fonseca pourrait également alimenter les spéculations autour d’un éventuel retour de Sage à Lyon. Une chose est certaine : si Pierre Sage reste à Crystal Palace, il devra rapidement inverser la tendance. Et si l’aventure anglaise venait à tourner court, un retour en Ligue 1 pourrait redevenir une possibilité à suivre de près