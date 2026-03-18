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La prolongation d’Hans Flick est confirmée : l’actuel entraîneur du FC Barcelone sera encore sur le banc blaugrana la saison prochaine.

Le FC Barcelone prépare l’’avenir. Hier Joan Laporta a affirmé en public qu’un accord avait été trouvé pour prolonger le contrat d’Hansi Flick une saison supplémentaire. La nouvelle a été confirmée par José Alvarez, d’El Chiringuito : « Flick et le Barça ont tout convenu pour prolonger d’un an. Les conditions ont été entièrement discutées depuis longtemps, mais cela ne sera pas annoncé avant la fin de la saison. »

Flick au coeur du projet blaugrana

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un projet clair : le FC Barcelone veut stabiliser son banc et poursuivre sa reconstruction après plusieurs saisons mouvementées. Flick, arrivé pour redonner de la cohérence tactique et de la régularité aux performances, bénéficie de la confiance totale de la direction et de Laporta.

Le FC Barcelone assure ses arrières

Pour le FC Barcelone, cette prolongation est un signal fort : la saison en cours reste la priorité, et l’annonce officielle attendra que les objectifs sportifs soient atteints. En attendant, Flick peut continuer à travailler sereinement avec son groupe, préparer la fin de saison et peaufiner les plans pour l’été prochain. Les supporters blaugrana peuvent se rassurer : l’avenir tactique du club est déjà tracé, et Flick sera au cœur de ce projet pour encore au moins une saison.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League