Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Joan Laporta dégaine déjà à la présidence du FC Barcelone et cible une première recrue estivale en la personne de João Cancelo (31 ans).

Joan Laporta ne perd pas une seconde. Fraîchement reconduit à la tête du FC Barcelone, le président catalan a déjà activé un dossier brûlant : celui de João Cancelo. Une décision forte, qui pourrait marquer le tout premier mouvement majeur de sa nouvelle ère.

Car derrière cette offensive, il y a un message clair : le Barça veut de la continuité. Plébiscité par les socios, Joan Laporta s’inscrit dans une logique de stabilité. Le maintien de Deco au poste de directeur sportif et celui de Hansi Flick sur le banc confirment cette volonté de s’appuyer sur une structure solide. Pas de révolution annoncée, mais des ajustements ciblés pour renforcer un collectif déjà compétitif.

Cancelo est redevenu incontournable

Et dans cette stratégie, João Cancelo est devenu incontournable. Arrivé en prêt, le latéral portugais s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif blaugrana. Polyvalent, offensif, capable de faire des différences dans son couloir, il a même bousculé la hiérarchie en reléguant Alejandro Baldé au second plan. Mais au-delà de ses performances, c’est son intégration qui a séduit. Sur le terrain comme dans le vestiaire, Cancelo coche toutes les cases. Sa connexion avec des joueurs comme Raphinha a notamment pesé dans la balance. Résultat : le Barça veut le garder. À tout prix.

Des efforts financiers à venir

Reste un obstacle de taille : sa situation contractuelle. Toujours lié à Al-Hilal jusqu’en 2027, Cancelo ne pourra rester qu’à certaines conditions. Le club catalan explore une option claire : obtenir une résiliation ou un accord favorable pour éviter une indemnité trop élevée. Un dossier complexe… mais pas impossible. D’autant que le joueur de 31 ans serait prêt à faire des efforts financiers pour poursuivre l’aventure en Catalogne. Une volonté commune qui renforce l’optimisme en interne.

Rashford en seconde lame ?

Et pendant que ce dossier avance, le Barça garde un œil sur d’autres opportunités offensives. Le nom de Marcus Rashford circule notamment avec insistance, preuve que le club reste actif sur plusieurs fronts. Mais une chose est sûre : Cancelo est la priorité. Si l’opération se concrétise, elle ne sera pas anodine. Elle incarnera le premier acte fort du nouveau mandat de Laporta. Un choix stratégique, symbole d’un Barça qui mise sur la stabilité… sans renoncer à ses ambitions. Le mercato est lancé. Et le ton est déjà donné.

Portada Mundo Deportivo

Martes 17-03-2026 pic.twitter.com/2VjCviGUmx — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 17, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League