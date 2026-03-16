Il y a un an et demi, le PSG voulait recruter Fermin. Mais le milieu offensif a été retenu par Hansi Flick, qui en a fait un élément majeur du FC Barcelone. Aujourd’hui, sa cote est de 100 M€ !

Dix-huit mois avant Dro Fernandez, le Paris Saint-Germain a tenté de mettre la main sur un jeune joueur du FC Barcelone. Et on ne parle de Lamine Yamal, qui aurait fait l’objet d’une offre monstrueuse du club du Qatar. C’est Fermin Lopez qui était dans le viseur de Luis Enrique, toujours très bien informé sur les jeunes pousses catalanes. A l’été 2023, le milieu offensif évoluait encore avec les jeunes alors qu’il avait déjà 20 ans. Il commençait à sérieusement désespérer de jouer en équipe première. L’intérêt du PSG, comme celui de Chelsea, l’a touché. Heureusement, il a décidé de rester car il aime profondément le Barça et parce qu’Hansi Flick a deviné son énorme potentiel.

Fermin est désormais la 3e valeur marchande de l’effectif barcelonais

Dans un premier temps, Fermin s’est contenté d’entrée en jeu mais avec les blessures récurrentes de Dani Olmo, il a de plus en plus joué. Et s’est tout naturellement imposé. Aujourd’hui, il est un élément prépondérant des Blaugranas. Et même s’il n’est pas titulaire indiscutable, même s’il se partage les matches avec Olmo, il affiche des statistiques éblouissantes (11 buts et 15 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues). Et cela à seulement 22 ans. Mundo Deportivo note que sa valeur a atteint la barre des 100 M€, selon Transfermarkt. Elle a pris 30 M€ depuis le dernier trimestre !

Fermin constitue désormais la troisième valeur marchande de l’effectif du FC Barcelone, derrière Lamine Yamal (200 M€) et Pedri (150 M€). Raphinha et Pau Cubarsi ne sont pas loin derrière avec une cote à 80 M€. Bienheureux FC Barcelone…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League