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FRANCE

FC Barcelone Mercato : Laporta snobe Haaland pour un autre Norvégien en attaque !

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 11:00
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Andreas Schjelderup (Benfica)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que le dossier du numéro 9 monopolise l’attention, le FC Barcelone avance aussi sur d’autres pistes. Et Deco a déjà ciblé un nouveau profil prometteur.

Le chantier est immense au FC Barcelone et rien n’est laissé au hasard. Conforté dans ses fonctions après la réélection de Joan Laporta, Deco s’active déjà en coulisses pour préparer le prochain mercato du Barça.

Si le dossier du numéro 9 reste prioritaire — avec le nom de Julián Álvarez qui revient avec insistance — les dirigeants catalans explorent aussi d’autres pistes pour renforcer leur effectif. Et un nouveau nom fait son apparition. Selon O Jogo, le Barça a récemment envoyé des recruteurs pour observer Andreas Schjelderup lors de la récente rencontre entre Benfica et Arouca.

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Schjelderup, valeur sûre de Benfica ?

À seulement 21 ans, le milieu offensif norvégien séduit par son profil technique et sa capacité à dynamiser le jeu. Par sa capacité à évoluer sur l’aile gauche mais aussi en pointe, le joueur est considéré comme très intéressant en interne, dans une optique de renouvellement et d’apport de créativité. Mais le FC Barcelone est loin d’être seul sur ce dossier. 

Les performances du joueur sous les couleurs de Benfica attirent déjà plusieurs clubs européens, prêts à passer à l’offensive. Dans un mercato du FC Barcelone qui s’annonce stratégique, Deco multiplie donc les pistes. Entre priorité offensive et opportunités de marché, le Barça prépare un été mouvementé. Et Schjelderup pourrait bien être l’une des surprises de ce mercato catalan.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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