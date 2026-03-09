À LA UNE DU 9 MAR 2026
[12:47]ASSE : Kilmer brise un immense rêve à plusieurs millions d’euros initié par le RC Lens 
[12:31]Stade Rennais : coup dur pour Haise, fin de saison pour un ailier ! 
[12:20]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA revoit son classement de Ligue 1, le podium a basculé ! 
[12:07]OM : double coup de tonnerre pour l’avenir de Benatia ! 
[11:50]FC Nantes : les Kita ont déjà mis un stop à Pierre Sage (RC Lens) ! 
[11:25]Revue de presse : l’OGC Nice pique sa crise, un gros point noir pour Haise au Stade Rennais, le RC Lens futur champion !
[11:00]Le PSG annonce une sombre nouvelle avant Chelsea
[10:35]Stade Rennais Mercato : Haise vise une première recrue à l’OM, le RC Lens dans la boucle !
[10:15]FC Nantes – INFO BUT! : négociations déjà lancées avec Aristouy, un ancien de l’ASSE rêve de remplacer Kantari ! 
[10:00]Revue de presse espagnole : bonnes nouvelles pour Mbappé et le Real, Xavi lâche une bombe sur Messi, un trio du Barça fait trembler toute l’Europe  
Par Bastien Aubert - 9 Mar 2026, 12:47
L'ASSE à la joie
Si le RC Lens a montré la voie avec le rachat du stade Bollaert, l’ASSE ne semble pas partie pour en faire de même avec Geoffroy-Guichard. 

Geoffroy-Guichard, monument du patrimoine stéphanois, pourrait un jour faire l’objet d’une discussion sur son avenir. Le contrat de location liant l’ASSE à Saint-Étienne Métropole arrive à échéance en 2030, et certains voient en effet déjà dans une vente potentielle une opportunité de financement et de liberté pour le club.

Pas de rachat de Geoffroy-Guichard en vue 

La liste divers droite « Relevons Saint-Étienne », menée par Éric Le Jaouen pour les municipales 2026, a récemment relancé le débat. Le candidat estime qu’un rachat du stade par le club pourrait offrir une marge de manœuvre financière à la Métropole tout en permettant à l’ASSE de mieux exploiter son enceinte. Mais du côté de Saint-Étienne, le club met un frein net à toute spéculation. Contacté sur le sujet par Peuple Vert, les dirigeants ont précisé qu’aucun projet de rachat n’était étudié et qu’aucune discussion n’était engagée. 

L’ASSE ne fait pas de politique 

L’ASSE a également rappelé sa volonté de rester à l’écart des débats politiques, refusant d’intervenir dans la campagne municipale. Si le RC Lens a montré la voie avec l’achat de Bollaert, l’ASSE et Geoffroy-Guichard semblent donc pour le moment privilégier la prudence. Le club forézien entend conserver le contrôle sur ses décisions et éviter toute implication dans les stratégies politiques locales, même si le sujet pourrait revenir sur la table dans les années à venir.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

