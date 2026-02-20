RC Lens Mercato : un transfert bouclé à prix cassé… grâce à Loïs Openda

Recrue phare du mercato hivernal du RC Lens, Amadou Haidara a dû faire de gros efforts pour rejoindre le club, poussé par un certain Loïs Openda.

Même si tout va pour le mieux du côté du RC Lens, il n’empêche que le club artésien a été très actif durant le mercato hivernal, avec tout de même 4 arrivées. En effet, Mathieu Gorgelin, Arthur Masuaku, Allan Saint-Maximin mais aussi et surtout Amadou Haidara sont venus garnir les rangs des Sang et Or, sachant que ce dernier a été officialisé le 23 décembre dernier, avant même l’ouverture du marché. Un énorme coup pour un joueur qui était encore la pièce maîtresse du RB Leipzig il y a quelques mois, et Lens n’a déboursé que 3 millions d’euros.

Et il a dû faire beaucoup d’efforts pour rejoindre les Sang et Or, notamment sur le plan salarial. Comme le dévoile L’Équipe, l’international malien a divisé son salaire par 3 comparé à ce qu’il touchait en Allemagne, soit 400 000 euros mensuels. Une belle preuve de détermination pour un joueur en quête de relance qui n’avait plus joué depuis plusieurs mois. Et ce très beau coup n’aurait sans doute pas été possible sans l’intervention d’un certain Loïs Openda, ancien Lensois auteur de 21 buts en 42 matchs lors de la saison 2022-2023, et qui a partagé 60 matchs avec Haidara à Leipzig.

« Il m’a dit : « viens, tu seras bien ici »

En conférence de presse, le nouveau numéro 21 lensois a confié : « Oui, Lolo m’a appelé. Il m’a un peu expliqué aussi. Il m’a dit : « viens, tu seras bien ici, tu vas voir, les gens sont tops ». Massadio Haïdara, on en avait déjà parlé quand on était en équipe nationale avec Cheick Doucouré. Il y avait Souleymane Diarra aussi. Je connaissais déjà l’équipe. Je savais comment ça se passait ici. Ils m’ont donné de bons conseils quand même ! ». Utilisé à 2 reprises depuis son arrivée (57 minutes), Haidara est prêt à bousculer la hiérarchie au milieu, lui qui est derrière Sangaré, Thomasson, et le jeune Bulatovic.

À 28 ans, le milieu malien voit en ce retour en Ligue 1 une opportunité idéale pour relancer une dynamique freinée en Allemagne. Dans un effectif ambitieux et porté par un public parmi les plus fervents du championnat, il espère rapidement monter en puissance physiquement afin de retrouver son impact dans les duels et sa capacité à se projeter vers l’avant. Si son adaptation se confirme dans les prochaines semaines, le pari tenté par les dirigeants lensois pourrait bien s’avérer être l’un des jolis coups de ce mercato hivernal.