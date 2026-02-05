Auteur d’un bon match contre Rennes (3-0), Jeffrey De Lange a-t-il gagné sa place pour le Classico de dimanche par rapport à un Geronimo Rulli décevant ces derniers temps ? Nos journalistes en débattent.

De Lange a gagné sa place au mérite

J’ai bien compris que Roberto De Zerbi n’était pas un adepte du changement de gardien. Pour lui, il y a un titulaire, qui reste en place quelles que soient ses performances. On le voit avec Geronimo Rulli, qui est loin d’être aussi impérial cette saison que la précédente. Jeffrey De Lange doit se contenter des miettes, c’est-à-dire de la Coupe de France et des éventuelles absences de l’Argentin. Mais le Néerlandais a prouvé sa valeur lors de ses intérims. Et à l’heure où Rulli est franchement décevant, lui dont la responsabilité a été impliquée sur l’égalisation parisienne samedi dernier, avec cette sortie aérienne complètement ratée, il serait temps d’opérer un changement.

Oui, le PSG et le Parc des Princes ne constituent pas le meilleur cadre pour ça. Mais ça n’aurait pas de sens de titulariser Rulli dimanche pour le sortir la semaine suivante. Si De Zerbi fait réellement ses choix en fonction du mérite, alors De Lange doit être titulaire au Parc. D’ailleurs, en face, Luis Enrique a été confronté à la même situation, avec un Chevalier arrivé pour être titulaire l’été dernier. Mais l’ancien Lillois a déçu et il a fini par perdre sa place au profit de Safonov. Prendre exemple sur le PSG est toujours mal vu quand on joue à l’OM mais, pour une fois, il serait bon de faire une exception.

Raphaël NOUET

Rulli

Les arguments de Raphaël se tiennent. C’est sûr que De Lange est dans une meilleure dynamique que Rulli. L’Argentin est passé à côté ces derniers temps, plus souvent qu’à son tour, et sa fin de match le week-end dernier sur le terrain du Paris FC a coûté 2 points précieux à l’OM.

Mais Rulli n’a pas toujours été aussi fébrile. La saison dernière, il avait souvent porté l’OM et aussi lors de la première partie de la saison. Je pense notamment à Newcastle, ou au match aller face au PSG. Il n’est pas la doublure de Martinez en sélection argentine pour rien. C’est vrai que De Lange a donné satisfaction à chaque fois qu’il a eu l’occasion de jouer. Mais c’était contre qui ? Là, ce sera le PSG en face, et pour un choc de cette importance, il y a selon moi un gros risque en écartant Rulli pour mettre De Lange dans les buts. Car la saison est encore loin d’être terminée. Je laisserais donc l’Argentin. Un Classico de la dernière chance pour lui. Et n’envisagerais de promouvoir De Lange que s’il venait à se trouer à nouveau.

Laurent HESS