Ce samedi, le RC Lens disputera un ultime match amical contre le RB Leipzig de Loïs Openda. L’attaquant belge est très heureux de retrouver un club où il a laissé une super impression en seulement une saison.

Loïs Openda n’a passé qu’un an à Lens, en 2022-23, mais il a laissé une image formidable qui lui vaudra certainement un accueil chaleureux, samedi à Bollaert, pour le match amical entre le Racing et son RB Leipzig. Il faut dire que ses 21 buts en Ligue 1 avaient permis de hisser les Sang et Or à la 2e place du classement et de les qualifier pour la Champions League. Interrogé par le site du club allemand, l’attaquant belge a dit tout le bien qu’il pensait de son ancienne équipe, qu’il se fait une joie de retrouver (propos retranscrits par le site Lensois.com).

« J’attendais ce retour avec impatience depuis un moment. Je suis ravi que ce soit enfin le moment samedi. Ce sera un match spécial pour moi. Je suis toujours en contact avec plusieurs de mes anciens coéquipiers. Savoir que nous serons à nouveau sur le terrain ensemble, même si ce sera pour des équipes opposées, c’est vraiment génial. J’ai aussi hâte de revoir certains membres du staff, comme le préparateur physique ou les kinésithérapeutes. »

« J’ai hâte de rejouer dans l’ambiance fantastique du stade »

« Je regarde leurs matchs en direct dès que j’en ai le temps. Lens possède une équipe solide avec plusieurs bonnes options à chaque poste et plusieurs joueurs qui peuvent influencer un match. Florian Sotoca, le capitaine, est un attaquant puissant. Il m’a souvent offert des passes décisives à l’époque. Jonathan Gradit est un défenseur très intelligent : avec son 1,80 m, il n’est pas le plus grand défenseur central, mais il est incroyablement fort en tacles. Deiver Machado est un arrière gauche agressif et rapide, doté d’un pied gauche puissant ; ses centres sont superbes. Wesley Saïd est un véritable numéro 9 grâce à ses excellentes qualités techniques et à sa bonne frappe. Leurs points forts résident dans la transition. Une fois qu’ils parviennent à récupérer le ballon, ils cherchent souvent à contrer rapidement. Ils n’ont pas besoin de beaucoup de touches de balle, c’est un football à une touche. Ils sont également très compacts en défense. »

« Les supporters peuvent s’attendre à un match divertissant. J’ai hâte de rejouer dans l’ambiance fantastique du stade et de revoir les supporters lensois. Ce serait évidemment formidable de marquer. Mais le plus important est de terminer la pré-saison par une victoire pour aborder la nouvelle saison avec un sentiment positif. »