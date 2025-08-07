RC Lens Mercato : visite médicale réussie pour Thauvin, signature imminente !
RC Lens Mercato : visite médicale réussie pour Thauvin, signature imminente !

Florian Thauvin (Udinese)
Bastien Aubert
7 août 2025

Après une arrivée remarquée dans le Nord, Florian Thauvin est passé avec succès sa visite médicale. Le champion du monde 2018 s’apprête à poser ses valises à Lens pour trois ans.

Florian Thauvin touche au but Arrivé mardi soir à Lesquin sous les yeux de 300 supporters venus l’accueillir, l’attaquant de 32 ans a passé mercredi sa visite médicale avec succès, étape obligatoire avant de finaliser son transfert vers le RC Lens. Selon L’Équipe, l’officialisation de son arrivée est attendue dans la journée de jeudi.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille arrive en provenance de l’Udinese, club italien où il disposait encore d’un an de contrat. Le montant du transfert s’élèverait à environ 6 millions d’euros. Un investissement que Lens n’hésite pas à faire pour s’offrir l’expérience et la qualité d’un attaquant qui reste une figure emblématique du football français.

Sa présentation officielle pourrait avoir lieu ce samedi, en marge du match amical opposant Lens au RB Leipzig, pour lequel il reste encore des places. La présence de Thauvin devrait donner un coup de boost non seulement à l’équipe mais aussi à l’affluence au stade Bollaert-Delelis.

