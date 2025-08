RC Lens : l’accueil de feu réservé à Florian Thauvin (vidéo)

Après que le RC Lens et l’Udinese se soient mis d’accord pour un transfert à 6 M€, Florian Thauvin a pris l’avion pour l’Artois. Les supporters sang et or l’attendent à l’aéroport.

En milieu d’après-midi, Fabrizio Romano, Foot Mercato et d’autres médias ont annoncé un accord entre le RC Lens et l’Udinese pour le transfert de Florian Thauvin. Les Sang et Or vont verser 6 M€ pour attirer l’ancien Marseillais chez eux. Le gaucher a pris l’avion ce soir afin de passer sa visite médicale en Artois et de signer un contrat de trois ans avec le Racing. Malin, il a pris soin de poster une photo de lui au moment où il prenait l’avion…

Déjà beaucoup de monde autour de l’aéroport

Car, comme cela se fait régulièrement désormais du côté de Marseille, le champion du monde 2018 espérait un accueil de feu à l’aéroport de Lille-Lesquin. Et il va être servi. Dès 22h, de nombreux supporters lensois étaient présents autour des grilles du tarmac pour voir débarquer Thauvin. Leurs rangs n’ont fait que grossir au fil des minutes.

Florian Thauvin va donc avoir droit à un accueil digne de la star qu’il est. Et les supporters lensois vont ainsi justifier leur statut de meilleur public de France.