RC Lens Mercato : en attendant Thauvin, Pierre Sage a déjà recadré plusieurs joueurs !

Pierre Sage a tenu à recadrer certains jeunes du RC Lens. L’entraîneur des Sang et Or estime que tous n’ont pas encore compris les exigences du haut niveau et que seuls les plus investis auront leur chance cette saison.

Pierre Sage ne mâche déjà plus ses mots au RC Lens. Alors que la préparation touche à sa fin, l’ancien coach de l’OL a profité de la dernière séance ouverte à la presse pour faire passer un message aux jeunes du club.

Selon La Voix du Nord, il a rappelé que la porte du groupe professionnel reste ouverte, mais que seuls ceux qui montrent envie et discipline franchiront le cap. « Quelques-uns ont su la saisir, d’autres devront s’étoffer et il faudra pour certains, comme Jeremy Agbonifo, comprendre ce qu’on attend d’eux et ce qu’ils veulent faire de leur carrière », précise La Voix du Nord.

Pas de complaisance chez Sage

Ce discours s’inscrit dans la continuité de ce que le coach souhaite mettre en place : une équipe compétitive, où l’engagement prime sur le talent brut. Si certains jeunes comme Ibrahima Baldé ou Noah Diliberto ont déjà marqué des points durant la préparation, d’autres semblent encore loin des standards exigés en Ligue 1. L’exemple d’Agbonifo, régulièrement cité, illustre ces attentes : le milieu offensif est doté d’un potentiel certain, mais doit franchir un cap dans son implication pour espérer intégrer la rotation.

Pour Sage, la jeunesse est une chance mais aussi un défi. Le RC Lens a choisi de miser sur la formation, mais l’entraîneur veut éviter toute complaisance. Avec une saison où les Sang et Or ambitionnent de retrouver les places européennes, la concurrence sera rude, et le coach ne souhaite pas accorder de passe-droit. De son côté, L’Équipe confirme que le dossier Thauvin est en bonne voie autour d’un contrat de trois ans et d’une place centrale (et axiale) dans le projet de Sage.