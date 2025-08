RC Lens Mercato : c’est fait pour Thauvin, la date de son arrivée en Artois est connue !

Le RC Lens et l’Udinese sont parvenus à un accord pour le transfert de Florian Thauvin ! Le champion du monde 2018 arrivera en Artois dès ce soir.

🟩 Accord proche

Foot Mercato annonce ce mardi que le RC Lens et l’Udinese sont parvenus à un accord pour le transfert de Florian Thauvin. Les Sang et Ont vont verser une indemnité de 6 M€ aux Bianconeri du Frioul. Un contrat jusqu’en 2028 attend l’ancien Marseillais en Artois. D’ailleurs, FM assure que Thauvin arrivera dès ce soir à Lens afin de passer sa visite médicale et de signer son contrat dans la foulée. L’officialisation de son transfert pourrait tomber dès demain. Il pourrait jouer ses premières minutes sous le maillot sang et or dès ce week-end, en amical contre le RB Leizpig.

La bonne pioche de Leca

Marseillais pendant huit ans, de 2013 à 2021, avec six mois à Newcastle d’août 2015 à janvier 2016, l’ailier droit a connu un gros trou d’air de juillet 2021 à janvier 2023, lors de son passage au Mexique. Il s’est bien relancé depuis sous les couleurs de l’Udinese, à tel point que Didier Deschamps l’a pré-convoqué à deux reprises. Lors d’une interview, Thauvin a expliqué que pendant sa période difficile, une seule personne en France l’avait contacté, Jean-Louis Leca, désormais directeur sportif du Racing. Ce gros transfert est donc avant tout la réussite de l’ancien gardien.

Cette arrivée de Thauvin à Lens promet un sacré derby avec le LOSC. Le gaucher est détesté par les supporters des Dogues depuis qu’il leur a fait faux bon en 2013, après son éclosion à Bastia, pour aller jouer à Marseille alors qu’il avait signé un pré-contrat avec Lille. Depuis, à chacun de ses retours à la Décathlon Arena, il est copieusement sifflé. Le prochain devrait atteindre des sommets en matière de décibels…