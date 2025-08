RC Lens Mercato : les enchères devraient monter pour Openda, jackpot en vue !

Intéressé par l’éventuel transfert de Loïs Openda (RB Leipzig), le RC Lens pourrait bien recevoir une coquette entrée d’argent d’ici la fin du Mercato…

Acheté pour environ 45 millions d’euros au RC Lens il y a deux ans, Loïs Openda a confirmé ses qualités au RB Leipzig. En deux ans, l’attaquant belge a inscrit 41 buts et délivré 18 passes décisives en 90 matches. Et cet été, l’ancien du RCL pourrait à nouveau faire ses valises, direction la Premier League.

Sunderland aussi veut Openda

Depuis quelque temps, on sait qu’Aston Villa le cible. Et le Racing Club de Lens suit ce dossier de près puisque lors du départ d’Openda vers l’Allemagne, le RCL et Leipzig s’étaient entendus sur un deal comprenant une somme fixe entre 43 et 46 millions d’euros, 6 millions d’euros de bonus, un match amical organisé à Bollaert-Delelis (qui se jouera la semaine prochaine) mais aussi un pourcentage à la revente du joueur. Villa foncerait sur Openda en cas de départ de son buteur Olie Watkins. Or, ces dernières heures , l’attaquant s’est rapproché de Manchester United. Mais ce n’est pas tout. En effet Sky indique ce samedi que Sunderland est entré dans la danse. Leipzig serait disposé à ouvrir la porte en cas d’offre supérieure à 60 millions d’euros. Mais la capacité financière des Black Cats étant importante…