Accueilli par 300 supporters à Lesquin mardi soir, Florian Thauvin (32 ans) doit passer sa visite médicale au RC Lens ce jeudi, avant une officialisation très attendue. Et sa possible présentation à Bollaert pourrait faire grimper l’affluence pour le match amical face à Leipzig.

Florian Thauvin à Lens, ce n’est pas encore officiel mais ça sent très bon. Selon La Voix du Nord, l’ancien Marseillais devrait s’engager dans les prochaines heures avec le RCL, sauf surprise lors de la visite médicale prévue ce jeudi. Une arrivée qui fait déjà du bruit dans le Nord, où le public lensois s’est pressé en nombre dès son arrivée : pas moins de 300 supporters étaient présents à l’aéroport de Lesquin pour accueillir le futur ex-joueur de l’Udinese.

Le club artésien, qui affrontera le RB Leipzig ce samedi (18h) dans un match de préparation, pourrait profiter de cette rencontre pour présenter Thauvin au public. Une opération séduction parfaitement calibrée, alors que des places sont encore disponibles pour cette affiche estivale. Et c’est suffisamment rare à Bollaert pour être signalé.

22 000 billets vendus pour Leipzig

Si le mythique stade lensois reste sur 67 matchs officiels consécutifs à guichets fermés, l’affiche contre Leipzig a du mal à faire le plein : environ 22 000 billets ont été vendus, à une semaine de la réception de l’OL pour le grand lancement de la Ligue 1.

Pour les fans non abonnés, souvent frustrés de ne jamais trouver de places, c’est donc une occasion en or. Et l’idée de voir Thauvin entrer sur la pelouse, ne serait-ce que pour une présentation, pourrait bien faire grimper la demande dans les prochaines heures.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si tout se passe comme prévu, l’officialisation de Thauvin pourrait tomber ce jeudi, et sa première apparition à Bollaert, dès samedi. Une manière de relancer la hype au RC Lens, après une saison contrastée et un été de transition. »