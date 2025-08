RC Lens Mercato : Leca a fait fort, Thauvin aura un allié dans le vestiaire 

Le RC Lens a trouvé un accord total avec l’Udinese ce mardi pour s’offrir Florian Thauvin. L’attaquant de 32 ans passera sa visite médicale aujourd’hui en Artois.

Le RC Lens tient sans doute SA recrue de l’été. Douze ans après avoir refusé d’endosser le maillot du LOSC avec qui il avait pourtant signé, Florian Thauvin va porter celui du rival honni, séduit par le projet sang et or, où il sera à la fois la figure de proue et le leader d’un vestiaire en reconstruction.

Tandis que le club artésien travaillait discrètement depuis des semaines à la signature de l’attaquant français de 32 ans, les dirigeants ont bouclé leur mission avec succès hier, en trouvant un accord total avec l’Udinese, alors qu’ils avaient déjà l’aval du joueur depuis plusieurs jours. Lens va débourser environ 6 M€ pour racheter la dernière année de contrat qu’il lui restait en Italie, et le champion du monde 2018 a voyagé hier pour rejoindre le nord de la France. Il a été accueilli chaleureusement par plus d’une centaine de supporters et quelques fumigènes à sa sortie de Lille Lesquin peu après 22 h 30. Il passera sa visite médicale aujourd’hui, avant de parapher un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2028.

L’Équipe rappelle que la signature de Thauvin tient énormément à l’obstination de Jean-Louis Leca, promu directeur sportif du RC Lens au mois de juin. L’ancien gardien n’a pas eu l’occasion de jouer avec lui à Bastia mais les deux hommes se connaissent bien et s’apprécient. C’est en pensant à l’apport sur et en dehors du terrain de Seko Fofana, lui aussi recruté à l’Udinese à l’été 2020, que les dirigeants lensois ont foncé sur l’attaquant de 32 ans, espérant en faire le patron du vestiaire et l’emblème du nouveau Lens. Au sein de l’effectif, l’ancien crack de l’OM retrouvera notamment son ami Ruben Aguilar, connu au centre de formation de Grenoble. Des retrouvailles qui devraient l’ouvrir au reste du vestiaire sang et or.