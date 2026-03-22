RC Lens Mercato : le retour d’Openda impossible, les Sang et Or ont déjà trouvé son héritier

Si la rumeur d’un retour de Loïs Openda au RC Lens semble impossible à réaliser, son digne héritier a déjà été trouvé… depuis l’été dernier.

Depuis l’arrivée d’Odsonne Édouard au RC Lens, le club nordiste semble avoir retrouvé une efficacité offensive digne d’une époque récente où un jeune talent avait marqué les esprits : Loïs Openda. En effet, seul Openda (21 buts en Ligue 1 lors de la saison 2022–23) a fait mieux que le Français (12 buts) lors de sa première saison avec le Racing Club de Lens depuis l’an 2000.

Un héritage « goliathien » à Lens

Lors de la saison 2022–23, Loïs Openda s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques du championnat en inscrivant 21 réalisations en Ligue 1, toutes compétitions confondues, sous le maillot Sang et Or. Ce total lui a permis d’être l’un des meilleurs buteurs du championnat, derrière des stars comme Kylian Mbappé ou Alexandre Lacazette, et d’aider Lens à réaliser une saison exceptionnelle couronnée d’une deuxième place en Ligue 1.

Openda n’était pas seulement régulier : il a également entré son nom dans l’histoire du championnat en réalisant l’un des triplés les plus rapides jamais inscrits en Ligue 1, en seulement quelques minutes face à Clermont. Le nom du Belge est d’ailleurs revenu dans l’actualité lensoise ces derniers jours avec une rumeur improbable qui annonçait un potentiel retour cet été. Mais ça n’est qu’une simple rumeur, très peu probable d’ailleurs.

Odsonne Édouard, nouveau patron de l’attaque lensoise

Recruté à l’été 2025 pour relancer sa carrière après des passages mitigés en Premier League, Édouard est rapidement devenu l’un des principaux atouts offensifs du RC Lens, chose assez difficile à imaginer lors de son arrivée.

Cette saison, il a marqué 12 buts en Ligue 1, dont un récent doublé contre Angers, un total que seul Openda avait surpassé depuis vingt‑cinq ans pour une première saison à Bollaert. Plus qu’un chiffre, ces buts traduisent un rôle central dans le système de jeu lensois, à la fois comme finisseur et comme pivot d’une attaque qui a souvent souffert après le départ de ses anciens cadres.

Avec ces chiffres en tête, on peut sans conteste affirmer que Lens a trouvé en Édouard un digne successeur à Openda. Son apport dans le jeu dans le onze de Pierre Sage est tout simplement idéal, et Lens a mis la main sur un énorme coup insoupçonné.

Un avenir inspirant pour les Sang et Or

Au‑delà des statistiques brutes, ce rapprochement entre Openda et Édouard raconte aussi une histoire de renaissance : après le départ de nombreux cadres historiques du club, Lens a su se tourner vers des profils capables d’assumer la pression et de faire briller l’équipe dans la durée.

Si Édouard continue sur cette trajectoire, il pourrait non seulement s’installer comme l’un des attaquants incontournables de Ligue 1, mais aussi entrer un peu plus dans la légende du RC Lens, à l’image de ce que Loïs Openda a réussi à faire il y a quelques saisons.