Riyad Mahrez (34 ans) a frappé fort avant le quart de finale de la CAN tant attendu face au Nigeria ce samedi à 17h. Après un parcours compliqué face au Congo lors du tour précédent, les Fennecs doivent montrer un autre visage s’ils veulent viser un nouveau sacre continental, six ans après leur triomphe historique de 2019.

Riyad Mahrez va tirer sa révérence… à la CAN. En conférence de presse, l’attaquant vedette de l’Algérie a surpris tout le monde avec une déclaration chargée d’émotion : « Ce sera ma dernière CAN. Je veux gagner à nouveau la Coupe d’Afrique des Nations avec cette génération, j’en ai vraiment envie ». Un message fort qui souligne à la fois son ambition intacte et le poids de sa carrière internationale.

Mahrez dispute sa dernière CAN au Maroc

Mahrez, déjà auteur de trois buts dans cette édition, sait qu’il pourrait laisser derrière lui une génération de fans nostalgiques mais profondément reconnaissants. Héros en 2019, il reste l’un des symboles de l’Algérie contemporaine, et sa prise de parole a instantanément créé une atmosphère mêlant excitation et émotion chez les supporters. Face au Nigeria, la pression sera maximale, et le numéro 7 devra une nouvelle fois faire la différence pour terminer sa carrière africaine sur un nouveau chapitre glorieux.