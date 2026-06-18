PSG Mercato : le futur club de Bouaddi spoilé par un de ses coéquipiers au LOSC

Olivier Giroud a lâché une petite bombe sur l’avenir d’Ayyoub Bouaddi, révélation du LOSC, du Maroc, et cible du PSG pour ce mercato estival.

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi continue de faire trembler l’Europe. Révélation du LOSC et impressionnant avec le Maroc lors du match face au Brésil (1-1) en Coupe du monde 2026, le milieu de terrain formé à Lille attire déjà les plus grands clubs du continent, dont le PSG.

Mais c’est surtout une déclaration d’Olivier Giroud, son coéquipier chez les Dogues et consultant pour la BBC durant le Mondial, qui a mis le feu au mercato estival. Interrogé sur le potentiel du jeune international marocain, l’ancien attaquant des Bleus n’a pas hésité à lui prédire un futur dans un cador européen… et pas n’importe lequel.

« S’il y arrive, il jouera au Real Madrid l’an prochain », a lâché Giroud, estimant que Bouaddi possède déjà un niveau exceptionnel de maturité et une qualité de jeu rare pour son âge.

Une ascension fulgurante qui affole l’Europe

Auteur d’une prestation très remarquée face au Brésil, avec une grosse activité au milieu et une précision de passe proche des 90 %, Bouaddi a confirmé les énormes attentes placées en lui. Comparé à un mélange entre Patrick Vieira et Sergio Busquets pour son profil complet, le jeune Lillois impressionne par sa sérénité dans les grands rendez-vous.

Selon Giroud, le LOSC aura toutefois beaucoup de mal à retenir son joyau très longtemps. Selon lui, le club nordiste pourrait même recevoir des offres dépassant les 60 à 70 millions d’euros dès cet été, un montant désormais classique pour les très grands espoirs européens.

Le PSG à l’affût dans un dossier explosif

Si le Real Madrid est très intéressé, plusieurs cadors surveillent déjà la situation de près. Le PSG, toujours en quête de renforts prometteurs, fait aussi partie des clubs intéressés par le profil du jeune Marocain.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec Lille, Bouaddi reste néanmoins concentré sur sa Coupe du monde, où il est devenu en quelques jours l’un des visages de la nouvelle génération marocaine.

Mais en coulisses, son nom circule déjà dans toutes les directions… et la sortie de Giroud n’a fait qu’accélérer les spéculations.