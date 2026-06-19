RC Lens : les Sang et Or infligent un gros camouflet au LOSC

Après avoir attiré près de 30 000 visiteurs au Louvre-Lens, la Coupe de France remportée par le RC Lens a poursuivi son périple dans les Hauts-de-France… à Lille.

La fête continue autour de la première Coupe de France remportée par le RC Lens. Après deux semaines d’exposition au Louvre-Lens, où près de 30 000 personnes sont venues admirer le trophée, celui-ci a quitté temporairement le bassin minier pour prendre la direction de Lille.

À l’occasion de la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France, la Région a souhaité mettre à l’honneur le trophée décroché par les Sang et Or le 22 mai dernier lors de leur victoire historique en finale face à Nice (3-1). Une initiative symbolique destinée à faire de cette Coupe de France celle de toute une région.

Une victoire qui dépasse les frontières du bassin minier

Installée le temps d’une journée au siège de la Région à Lille, ville considérée comme le fief du rival lillois, la Coupe de France a attiré de nombreux visiteurs, entre supporters lensois, curieux et passionnés de football.

Pour l’occasion, le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, était présent aux côtés de Xavier Bertrand. Ensemble, ils ont symbolisé l’unité régionale autour d’un succès sportif qui a marqué l’histoire du football nordiste.

Un engouement populaire autour du trophée

Avant cette étape lilloise, la Coupe de France avait été exposée gratuitement au Louvre-Lens du 29 mai au 14 juin. Le trophée, remporté pour la première fois de l’histoire du club artésien, a suscité un véritable engouement populaire, attirant des dizaines de milliers de visiteurs venus immortaliser ce moment historique.

Le RC Lens conservera le trophée jusqu’au mois d’avril prochain avant de le restituer à la Fédération française de football. D’ici là, la Coupe continue d’incarner la fierté d’un territoire tout entier, porté par une saison exceptionnelle conclue par un premier sacre national.

À travers cette exposition exceptionnelle, la Région Hauts-de-France a souhaité rendre hommage à l’ensemble des acteurs du club : joueurs, staff, bénévoles et supporters. Plus qu’un simple trophée, cette Coupe de France est devenue le symbole d’une passion populaire, d’une solidarité régionale et d’une fierté collective qui dépassent largement le cadre sportif… jusqu’à s’afficher dans le fief du LOSC.