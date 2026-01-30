OM Mercato : Marseille et Vermeeren ont donné leur réponse à Galatasaray

Ciblé par Galatsaray, Arthur Vermeeren ne devrait pas rejoindre le club turc cet hiver et devrait finir la saison à l’OM.

Comme nous vous l’avons relayé plus tôt dans la journée, Arthur Vermeeren serait dans le viseur de Galatasaray en cette fin de mercato hivernal. Prêté cette saison à l’OM par le RB Leipzig, le milieu de terrain belge a mystérieusement disparu des plans de Roberto De Zerbi depuis son carton rouge reçu face au FC Nantes (0-2), le 4 janvier dernier.

Vermeeren n’ira pas à Galatasaray cet hiver

Pourtant, un départ vers la Turquie ne serait pas à l’ordre du jour. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, il n’y aurait aucune discussion en cours entre l’OM, Galatasaray et le joueur de 20 ans. Arthur Vermeeren devrait donc rester à Marseille cet hiver.

Pour rappel, une option d’achat, estimée à 20 millions d’euros, a été incluse dans le prêt d’Arthur Vermeeren à Marseille et pourrait être levée en fin de saison par les dirigeants olympiens.