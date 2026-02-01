À LA UNE DU 1 FéV 2026
[20:24]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg
[19:45]RC Lens Mercato : Leca a bouclé un dernier gros coup, c’est un ancien de l’ASSE !
[19:30]LOSC : après la défaite face à l’OL, Genesio envoie tout valser !
[19:09]OL : la drôle de réponse de Fonseca pour la Ligue des Champions
[18:43]OM : l’état d’urgence déclaré, une grosse réunion est prévue à Marseille !
[18:20]ASSE Mercato : en plus de Jubal, les Verts ont un autre ancien de Ligue 1 dans le viseur
[18:04]OM Mercato : une grosse annonce tombe à Angers pour Himad Abdelli !
[17:54]Real Madrid : quand Arbeloa se sert du Seigneur des anneaux… pour défendre son bilan
[17:36]FC Nantes Mercato : les Canaris rendent un gros service au PSG et au FC Barcelone pour Tati
[17:17]Stade Rennais Mercato : le SRFC casse sa tirelire pour le remplaçant de Meïté et bloque un indésirable
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : l’état d’urgence déclaré, une grosse réunion est prévue à Marseille !

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 18:43
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Dans un contexte délicat pour l’Olympique de Marseille, le club phocéen a décidé de rencontrer ses groupes de supporters à La Commanderie, son centre d’entraînement emblématique situé à Marseille, selon Bruno Blanzat d’ICI Provence. Après une semaine difficile ponctuée par une défaite lourde à Bruges (3‑0) en Ligue des Champions et un match nul concédé face au Paris FC (2-2) en Ligue 1, l’ambiance est tendue autour de l’équipe et de ses fans.

Une réunion importante

Le club a officiellement programmé une rencontre entre les dirigeants, les joueurs et l’entraîneur Roberto De Zerbi avec les représentants des supporters. L’objectif ? Échanger avec les supporters après une série de résultats qui ont suscité mécontentement et inquiétude chez les supporters marseillais.

Cette réunion se tient à la veille du 8ᵉ de finale de la Coupe de France contre Rennes, ce qui en fait un moment clé pour tenter de retisser le lien entre le club, l’équipe et ses fans avant un rendez‑vous important de la saison.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un moment d’échange public attendu

Si les détails précis de l’ordre du jour n’ont pas été révélés, cette initiative montre la volonté de l’OM d’affronter ouvertement les préoccupations des supporters marseillais. Après les récentes contre‑performances, une telle rencontre peut être perçue comme une volonté d’apaisement et de transparence entre les différentes parties prenantes du club.

OMStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Stade Rennais