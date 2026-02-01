OM : l’état d’urgence déclaré, une grosse réunion est prévue à Marseille !

Dans un contexte délicat pour l’Olympique de Marseille, le club phocéen a décidé de rencontrer ses groupes de supporters à La Commanderie, son centre d’entraînement emblématique situé à Marseille, selon Bruno Blanzat d’ICI Provence. Après une semaine difficile ponctuée par une défaite lourde à Bruges (3‑0) en Ligue des Champions et un match nul concédé face au Paris FC (2-2) en Ligue 1, l’ambiance est tendue autour de l’équipe et de ses fans.

Une réunion importante

Le club a officiellement programmé une rencontre entre les dirigeants, les joueurs et l’entraîneur Roberto De Zerbi avec les représentants des supporters. L’objectif ? Échanger avec les supporters après une série de résultats qui ont suscité mécontentement et inquiétude chez les supporters marseillais.

Cette réunion se tient à la veille du 8ᵉ de finale de la Coupe de France contre Rennes, ce qui en fait un moment clé pour tenter de retisser le lien entre le club, l’équipe et ses fans avant un rendez‑vous important de la saison.

Un moment d’échange public attendu

Si les détails précis de l’ordre du jour n’ont pas été révélés, cette initiative montre la volonté de l’OM d’affronter ouvertement les préoccupations des supporters marseillais. Après les récentes contre‑performances, une telle rencontre peut être perçue comme une volonté d’apaisement et de transparence entre les différentes parties prenantes du club.