OM : De Zerbi fait une nouvelle sortie sur son avenir et flatte les supporters

Samedi soir, l’OM a concédé un match nul sur la pelouse du Paris FC (2‑2), après avoir mené au score avec deux buts d’avance jusqu’à la 80ᵉ minute. Une fin de rencontre frustrante qui reflète les difficultés actuelles du club phocéen, quelques jours après son élimination en Ligue des Champions.

En conférence de presse d’après‑match, Roberto De Zerbi a affiché un mélange d’honnêteté, de combativité et de lucidité quant à la situation de son équipe.

Interrogé sur ces fins de match ratées, l’entraîneur italien n’a pas cherché à minimiser la déception : « Je le vis mal, très mal. […] Les dix dernières minutes, la lumière s’est éteinte. On avait dominé jusque‑là et on s’est mis à perdre le ballon trop facilement, à glisser… » :

De Zerbi a ensuite évoqué sa propre motivation, et de facto son avenir, malgré les résultats mitigés de son équipe : « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je prends la responsabilité car je suis l’entraîneur mais je suis toujours prêt à partir à la guerre. J’ai commencé en bas, je suis habitué à ça. »

L’entraîneur a souligné son exigence, rappelant que pour gagner, il faut « avoir faim, jouer jusqu’à la fin avec envie. C’est la qualité qui est nécessaire, et je l’ai aussi dit aux joueurs. »

Un message fort pour le vestiaire et les supporters

Malgré la frustration du résultat, De Zerbi a aussi voulu rassurer supporters et joueurs : « J’ai entendu tout le stade chanter, ici à Paris, après notre premier but, et ça m’a donné la chair de poule. […] Ça montre que c’est le club le plus important de France. »

Il a également montré qu’il ne se cache pas derrière des excuses : « Pour moi, on peut jouer le match de Rennes dans dix minutes, je serai prêt. Je ne vous dis pas forcément tout ce que je pense, parce que la conférence de presse n’est pas le lieu. Je peux le dire dans le vestiaire. »

Un contexte compliqué pour l’OM

Ce résultat intervient dans une période délicate pour Marseille, marqué par une lourde défaite en Ligue des Champions (3‑0 à Bruges) et de nombreuses interrogations sur l’avenir du projet sportif. Malgré cela, De Zerbi a réaffirmé récemment sa volonté de rester et de poursuivre son travail à l’OM, soulignant même qu’il avait « la force pour rester à Marseille encore cinq ou six ans » avant le match contre le Paris FC.