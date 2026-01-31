OM : Benatia et Longoria en discussion, le successeur de De Zerbi déjà identifié ?

Après la lourde défaite 3‑0 concédée par l’OM à Bruges en Ligue des champions, les interrogations sur l’avenir de Roberto De Zerbi se sont multipliées dans la presse italienne et française. De plus, ce samedi, l’OM a conclu sa semaine cata avec un nul arraché par le Paris FC dans les dernières secondes (2-2). Selon RMC Sport, Medhi Benatia, directeur sportif du club, a été aperçu en pleine discussion animée avec Pablo Longoria dans les couloirs du stade Jean‑Bouin après le match.

Ces dernières heures, le média italien Radio Radio a évoqué que l’OM avait comme idée de faire venir Stefano Pioli, coach italien limogé le 4 novembre dernier de la Fiorentina, en cas de départ de Roberto De Zerbi.

🗣️ Longoria rassure… mais l’orage est loin d’être passé

Cependant, Pablo Longoria a clairement affirmé qu’aucune discussion sur un départ de De Zerbi n’avait eu lieu au cours de ces échanges internes. Il a expliqué qu’il y avait eu une analyse professionnelle et sereine entre lui, Benatia et l’entraîneur pour comprendre les raisons de la mauvaise passe, mais ni licenciement ni rupture de contrat ne sont à l’ordre du jour.

Longoria a par ailleurs réaffirmé la confiance du club envers De Zerbi, tout en évoquant l’importance de rester concentré sur les objectifs de la saison, notamment la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

De Zerbi lui‑même a confirmé qu’il restait bien l’entraîneur de l’OM, sur le banc pour les prochains matchs, et qu’il avait la volonté de poursuivre son projet à Marseille sur le long terme.

🧨 Et maintenant ?

Cette séquence — rumeurs de limogeage, discussions intenses dans les couloirs, puis communiqué de confiance — illustre bien la pression énorme qui pèse sur l’OM, un club où la passion des supporters se mêle souvent à une impatience médiatique aiguë.

Même si De Zerbi demeure officiellement en poste, les tensions internes, les résultats contrastés et les désaccords sur la stratégie pourraient continuer à alimenter les débats autour de l’avenir du club. En attendant, avec un championnat encore en cours et un 8e de finale qui se profile face à Rennes en Coupe de France, chaque match va être scruté de près… autant sur le terrain que dans les bureaux.