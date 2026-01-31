OM : De Zerbi, Benatia… Longoria scelle l’avenir de ses deux hommes forts !

À l’OM, la pression n’est jamais très loin, mais cette semaine, elle a franchi un nouveau cap. Entre élimination brutale en Ligue des Champions, défaite cuisante contre Bruges et remous dans le vestiaire, l’Olympique de Marseille vit un moment charnière. Avant le match face au Paris FC, Pablo Longoria a choisi de sortir du silence et de remettre l’église au centre du village. Le président marseillais n’a pas fui ses responsabilités : il prend la parole, apaise les tensions et réaffirme sa confiance envers ses hommes forts. Plongée dans une séquence émotionnelle à la hauteur de la passion marseillaise.

Sale semaine à l’OM : la crise après Bruges

En foot, il y a des semaines qui construisent des destins et d’autres qui laissent des traces. Pour Marseille, ce début 2026 aura des relents amers. L’élimination en Ligue des Champions, dans un scénario totalement fou, a laissé des cicatrices béantes dans les têtes. Quelques jours plus tard, l’OM encaisse un 3-0 contre Bruges, une défaite impossible à avaler pour un club à l’ADN de guerrier.

Au sein du vestiaire, les tensions sont palpables. L’avenir de Roberto De Zerbi a été mis en question, quelques voix s’interrogeant sur sa capacité à remettre l’équipe sur de bons rails. Pourtant, le technicien italien a personnellement rassuré les supporters sur sa présence et affirmé son engagement auprès du groupe phocéen.

Longoria : « La responsabilité est collective »

Face à la tourmente, Pablo Longoria a choisi le calme et la lucidité. Quelques minutes avant Paris FC-OM, il décide enfin de s’exprimer et de désamorcer le climat délétère. Son message est sans équivoque : « La responsabilité est collective, mais en tant que président, je suis le premier responsable ».

Longoria coupe court au dramatique : « Il faut éviter le drame, éviter le cinéma. 3-0 contre Bruges, c’est une défaite importante, et ce n’est pas acceptable, mais on doit rester sérieux. À aucun moment il n’y a eu un départ de coach. On a discuté de pourquoi on a perdu ce match. On a fait des matchs de très haut niveau et des matchs de très bas niveau. »

Stabilité et mercato : la réponse à De Zerbi

Au cœur des interrogations, la question de la stabilité de l’effectif a été pointée publiquement par Roberto De Zerbi, mettant le doigt sur des choix de mercato parfois douloureux mais assumés. Longoria ne botte pas en touche et explique que certaines ventes ont été nécessaires pour préserver l’équilibre du club.

Il cite la cession de Vaz, conclue autour de 22 millions d’euros plus bonus, et souligne que celle de Bakola est en passe d’être finalisée. « L’entraîneur leur a donné l’opportunité de jouer la Ligue des Champions. Il valorise les joueurs. Cela fait combien de temps que ce n’était pas arrivé à l’OM ? », glisse-t-il, rappelant la progression collective visible cette saison.

Benatia, pilier privilégié du projet marseillais

La confiance de Longoria envers ses collaborateurs se concentre pleinement sur Medhi Benatia, propulsé ces derniers mois au rang d’homme de base du projet. L’Espagnol ne cache pas son admiration : « Medhi est l’un des meilleurs directeurs sportifs d’Europe. Il est hors norme dans son travail. »

Longoria insiste : « Avec son caractère, c’est le meilleur pour l’OM. Il connaît le club depuis qu’il est petit, comment le club fonctionne. Je ne me suis jamais retrouvé avec une personne avec un tel niveau d’engagement. » Pour un ouvrier de l’ombre, Benatia devient, match après match, le garant de la cohérence sportive et du lien entre staff, joueurs et direction.

À travers ce soutien, le président adresse un signal fort : l’OM se doit de regarder vers l’avant, sans tomber dans la fracture interne ou la désignation hâtive de coupables.

Des perspectives à reconstruire, un OM en quête de rachat

Après la tempête, vient l’heure de la reconstruction. L’OM s’avance à Paris pour se relancer et montrer que l’union reste le moteur de l’institution phocéenne. À chaque crise, Marseille trouve des ressources insoupçonnées. Le discours présidentiel scelle ce pacte de responsabilité et d’unité.

Roberto De Zerbi, adoubé par son président et déterminé à s’ancrer sur la durée, l’a assuré dans une interview récente : il veut continuer à faire grandir ce club dans la durée. Désormais, Longoria a parlé. À l’OM de répondre sur le terrain.