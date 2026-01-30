À LA UNE DU 30 JAN 2026
Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 08:48
Medhi Benatia (OM)
L’Équipe a réservé de lourdes révélations sur l’ambiance qui pèse à l’OM en interne. Morceaux choisis.

L’OM traverse une période sous haute tension et les révélations de L’Équipe vient de jeter une lumière crue sur les fractures internes qui secouent le vestiaire marseillais. Au centre de la tempête, Medhi Benatia, dont la méthode commence à laisser des traces. Selon le quotidien sportif, le directeur du football et Mason Greenwood s’ignorent au quotidien ! Une relation glaciale, symptomatique d’un malaise plus large. Après la lourde défaite à Bruges (0-3), l’attaquant anglais aurait même fait partie des joueurs directement ciblés par Benatia, agacé par certains comportements jugés non professionnels.

Benatia ignore Greenwood ! 

Un fossé se serait progressivement creusé entre Benatia et une partie du groupe de l’OM ces dernières semaines. Le Marocain n’hésiterait plus à pointer du doigt les manquements de certains cadres ou recrues majeures. Greenwood est notamment cité pour avoir zappé une obligation commerciale sans se soucier d’éventuelles sanctions, un épisode qui a laissé des traces en interne. Mais la scène la plus marquante s’est déroulée début janvier, en amont du Trophée des Champions disputé au Koweït. Lors d’une réunion entre Benatia et les joueurs, convoqués pour évoquer leur irrégularité et la défaite contre le FC Nantes (0-2), un sujet en apparence anodin sur le vestiaire des pros au centre d’entraînement a fait dégénérer les échanges. 

« Dis-moi Léo, c’est toi qui payes le loyer du vestiaire ? »

Le ton serait soudainement monté lorsque Benatia s’est adressé frontalement à Leonardo Balerdi. « Dis-moi Léo, c’est toi qui payes le loyer du vestiaire ? », aurait-il lancé, répétant la phrase à trois reprises devant un capitaine médusé. Une séquence tellement tendue que Geronimo Rulli a dû intervenir pour y mettre un terme. Toujours selon L’Équipe, Balerdi ferait lui aussi partie des joueurs dans le viseur de Benatia après la débâcle de Bruges. Un signe de plus que la défaite européenne a servi de déclencheur à un durcissement du discours et des méthodes. À l’OM, la pression ne se limite plus aux résultats : elle s’est désormais invitée au cœur du vestiaire.

