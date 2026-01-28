Nouveau venu en Espagne, Neal Maupay (29 ans) n’a pas attendu pour se faire remarquer. À peine son prêt de l’OM au Séville FC officialisé, l’attaquant français a déjà conquis les supporters… avec une répartie mémorable sur les réseaux sociaux.

Le marché des transferts ne manque jamais de rebondissements et le passage de Maupay à Séville en est la parfaite illustration. L’OM a prêté hier son avant-centre jusqu’en juin 2026 au club andalou, une opportunité pour l’ex-international U21 de relancer une saison jusque-là timide (seulement une apparition pour zéro but sous le maillot marseillais). Ce rapprochement fait écho au match amical du 2 août dernier, où OM et Séville s’étaient quittés sur un score de 1-1. Des retrouvailles qui prennent, aujourd’hui, une saveur toute particulière.

Un vieux tweet ressorti au grand jour

L’arrivée de l’attaquant à Séville a réveillé la mémoire du compte anglais du club andalou, qui avait publié l’été dernier une pique pleine d’humour : « À chaque fois que Neil Maupay entre en jeu et ne marque pas, l’administrateur sourit. » Un clin d’œil qui aurait pu passer inaperçu… Sauf que Maupay, joueur à l’humour reconnu dans le vestiaire, a décidé de répondre du tac au tac. Sa réplique ? Un simple mais efficace : « Salut l’admin, où est ton bureau ? Je veux juste te parler. » La formule, malicieuse, a immédiatement enflammé la toile, comme lors du récent dernier accident de Randal Kolo Muani qui a lui aussi fait parler.

Quand Maupay rencontre l’admin du club

L’histoire ne s’est pas arrêtée là. Peu après la viralité de ce tweet, Maupay a posté une photo désormais culte le montrant en train de « se chamailler » avec l’administrateur du Séville FC. Tout est évidemment joué sur le ton de la camaraderie, chacun mimant la confrontation dans une ambiance bon enfant. Les supporters ont adoré : preuve que l’attaquant français sait briser la glace et s’intégrer, avec humour, dans sa nouvelle famille sportive. Ce genre de scène n’est pas sans rappeler l’atmosphère décontractée de certains transferts récents, consultables sur Foot Mercato pour leur aspect viral.

Avec ce clin d’œil, Neal Maupay a montré qu’au-delà des statistiques, le football peut aussi offrir de belles histoires de complicité, jusque sur les réseaux sociaux. La connexion immédiate entre le joueur et l’administration du Séville FC illustre parfaitement la bonne humeur qui pourrait accompagner son aventure espagnole. Reste maintenant à transformer cette dynamique digitale en réussite sur le terrain… mais pour l’instant, supporters et club savourent ce joli moment de viralité et de proximité humaine. Si vous cherchez la photo du « face-à-face » entre Maupay et l’admin : à partager sans modération !