À LA UNE DU 28 JAN 2026
[16:00]FC Nantes : gros coup dur pour Kantari avant Lorient
[15:20]FC Nantes Mercato : après Guilbert, les Canaris finalisent une autre arrivée attendue !
[15:00]ASSE : Kilmer Sports accélère avec Philippe Montanier, il n’arrivera pas seul !
[14:30]OM Mercato : Neal Maupay fait déjà sensation à Séville
[14:00]OL Mercato : après Endrick, un nouvel attaquant proche de débarquer à Lyon !
[13:30]FC Barcelone Mercato : deux renforts pleins d’avenir en plus au Barça !
[13:01]RC Lens : Sage annonce un transfert imminent et deux coups durs face au Havre
[12:53]ASSE : Horneland a annoncé son départ !
[12:45]PSG Mercato : Luis Enrique a validé l’arrivée d’un titulaire du FC Barcelone 
[12:31]OL : John Textor a tenté un coup d’État à Lyon !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Neal Maupay fait déjà sensation à Séville

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 14:30
💬 Commenter
Neal Maupay s'échauffant avec le match de Coupe de France de l'OM contre Bayeux.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Nouveau venu en Espagne, Neal Maupay (29 ans) n’a pas attendu pour se faire remarquer. À peine son prêt de l’OM au Séville FC officialisé, l’attaquant français a déjà conquis les supporters… avec une répartie mémorable sur les réseaux sociaux.

Le marché des transferts ne manque jamais de rebondissements et le passage de Maupay à Séville en est la parfaite illustration. L’OM a prêté hier son avant-centre jusqu’en juin 2026 au club andalou, une opportunité pour l’ex-international U21 de relancer une saison jusque-là timide (seulement une apparition pour zéro but sous le maillot marseillais). Ce rapprochement fait écho au match amical du 2 août dernier, où OM et Séville s’étaient quittés sur un score de 1-1. Des retrouvailles qui prennent, aujourd’hui, une saveur toute particulière.

Un vieux tweet ressorti au grand jour

L’arrivée de l’attaquant à Séville a réveillé la mémoire du compte anglais du club andalou, qui avait publié l’été dernier une pique pleine d’humour : « À chaque fois que Neil Maupay entre en jeu et ne marque pas, l’administrateur sourit. » Un clin d’œil qui aurait pu passer inaperçu… Sauf que Maupay, joueur à l’humour reconnu dans le vestiaire, a décidé de répondre du tac au tac. Sa réplique ? Un simple mais efficace : « Salut l’admin, où est ton bureau ? Je veux juste te parler. » La formule, malicieuse, a immédiatement enflammé la toile, comme lors du récent dernier accident de Randal Kolo Muani qui a lui aussi fait parler.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Quand Maupay rencontre l’admin du club

L’histoire ne s’est pas arrêtée là. Peu après la viralité de ce tweet, Maupay a posté une photo désormais culte le montrant en train de « se chamailler » avec l’administrateur du Séville FC. Tout est évidemment joué sur le ton de la camaraderie, chacun mimant la confrontation dans une ambiance bon enfant. Les supporters ont adoré : preuve que l’attaquant français sait briser la glace et s’intégrer, avec humour, dans sa nouvelle famille sportive. Ce genre de scène n’est pas sans rappeler l’atmosphère décontractée de certains transferts récents, consultables sur Foot Mercato pour leur aspect viral.

Avec ce clin d’œil, Neal Maupay a montré qu’au-delà des statistiques, le football peut aussi offrir de belles histoires de complicité, jusque sur les réseaux sociaux. La connexion immédiate entre le joueur et l’administration du Séville FC illustre parfaitement la bonne humeur qui pourrait accompagner son aventure espagnole. Reste maintenant à transformer cette dynamique digitale en réussite sur le terrain… mais pour l’instant, supporters et club savourent ce joli moment de viralité et de proximité humaine. Si vous cherchez la photo du « face-à-face » entre Maupay et l’admin : à partager sans modération !

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot