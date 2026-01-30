OM : De Zerbi annonce qu’il reste à Marseille

Avec des petits yeux et les traits tirés, Roberto De Zerbi était présent ce vendredi en conférence de presse avant le match face au Paris FC. Il a confirmé qu’il restait l’entraîneur de l’OM.

Annoncé sur le départ après la lourde défaite face à Bruges (3-0) et l’élimination en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a finalement décidé de rester sur le banc de l’Olympique de Marseille. C’est lui-même qui l’a confirmé ce vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement sur la pelouse du Paris FC, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

« Je suis et serai toujours le coach de l’OM »

« On a perdu un match important, qui nous fait mal. Il faut qu’on essaye de comprendre, nous avons parlé avec Pablo Longoria et Medhi Benatia . Je n’ai pas fait l’entraînement pour regarder des vidéos du Paris FC. On a parlé pour trouver la meilleure solution possible, cette défaite est en partie ma faute. Ce qu’on peut lire ou entendre, ce sont des choses. Je suis encore là, on peut dire que c’est ça la vérité », a déclaré l’entraîneur de l’OM dans des propos rapportés par notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, présent en visio lors de ce point-presse.

De nouveau interrogé sur son avenir, l’Italien a insisté. « Je n’ai rien à confirmer sur ma situation, je suis et serai toujours le coach de l’OM. Je serai assis demain (samedi) sur le banc. Marseille est une grande équipe, mais avec des joueurs qui jouent ensemble depuis trop peu de temps. Une grande équipe se construit avec de la cohésion. »