Une fois de plus décevant face au Paris FC (2-2), l’OM va devoir se ressaisir mardi, contre le Stade Rennais, en 8es de finale de la Coupe de France. Ce sera un vrai tournant de la saison !

On attendait une réaction des Phocéens après l’horreur brugeoise, on l’a eue face au Paris FC… jusqu’à la 82e minute. Ensuite, l’OM a fait comme trop souvent cette saison en réveillant les morts, concédant deux buts et, au final, un piteux match nul (2-2). Le voilà de nouveau largué par le PSG et le RC Lens en championnat, en plus d’être éliminé de la Champions League. La Coupe de France est la dernière possibilité de sauver une saison qui prend des allures de grosse déception. S’il n’y a pas qualification face au Stade Rennais, mardi au Vélodrome, ça risque de devenir vraiment explosif à Marseille.

En finir avec l’inconstance !

Et bien malin qui peut prédire aujourd’hui quel visage montrera cet OM tellement inconstant depuis le début de la saison mais surtout depuis le début de l’année ! Capable d’être nullissime contre Nantes (0-2) au Vélodrome pour son premier match de 2026 et de bousculer le PSG (2-2, 1 t.a.b. à 3) six jours, vainqueur du leader lensois (3-1) avec autorité avant de sombrer quatre jours plus tard à Bruges (0-3), l’Olympique de Marseille n’a enchaîné qu’une seule fois deux victoires cette année : contre Bagneux (9-0) puis à Angers (5-2). Le reste du temps, c’est succès puis désillusion. Des montagnes russes qui commencent à mettre tout le monde sur les nerfs, comme on a pu le constater après le naufrage belge. Et depuis samedi, on se rend compte que l’équipe peut passer de tout à rien dans un même match.

Alors, mardi, il n’y aura pas de droit à l’erreur. Le Stade Rennais, qui avait plongé l’OM dans la crise dès la 1ère journée de championnat cette saison, avec une victoire 1-0 à la dernière minute à dix contre onze, n’est pas à prendre à la légère, même si lui aussi ne traverse pas sa meilleure période. Les Phocéens vont devoir en finir avec cette inconstance qui leur fait tant de mal depuis des mois et qui plombent leurs objectifs un à un. Sinon, la pression va devenir insupportable au sein du club et va conduire à une crise profonde.