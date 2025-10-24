Le RC Lens tient déjà sa nouvelle pépite ! Déçu du rendement d’Agbonifo, arrivé pour 7,5 millions d’euros puis très vite reparti. Agbonifo n’a jamais répondu aux attentes, le club artésien a décidé de tourner la page. Et c’est un jeune talent inattendu qui débarque pour relancer la dynamique : Erawan Garnier.

Un pari sur l’avenir signé jusqu’en 2027

Le jeune international thaïlandais U23 s’est officiellement engagé avec le Racing jusqu’en juin 2027. Formé à l’Olympique Lyonnais, Erawan Garnier est un joueur de couloir explosif, réputé pour sa vitesse, sa technique et son sens du dribble.

Il paraphe son premier contrat professionnel et rejoint le RC Lens avec l’ambition claire de se faire une place.

Un profil unique dans l’effectif lensois

Même s’il devrait dans un premier temps intégrer la réserve du Racing, Erawan Garnier possède un profil rare à Lens : un ailier capable d’éliminer sur de petits espaces et d’apporter un vrai déséquilibre balle au pied.

Un style qui tranche avec celui d’Agbonifo, dont les performances décevantes n’ont jamais convaincu les dirigeants et les supporters.

Le message est clair : place à la jeunesse !

Le recrutement du Thaïlandais s’inscrit dans la stratégie du Racing de miser sur des jeunes talents à fort potentiel plutôt que sur des paris coûteux et incertains.

Et à en croire les premiers retours du staff lensois, Erawan Garnier pourrait bien être la belle surprise des prochains mois.