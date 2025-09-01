Alors que son transfert était compromis, Breel Embolo va bien quitter l’AS Monaco pour le Stade Rennais.

Ce lundi matin, il se murmurait que Breel Embolo rechignait à rejoindre le Stade Rennais et que le coub breton activait d’autres pistes, notamment celle menant à Lucas Stassin (ASSE).

Embolo va signer 4 ans

Mais selon L’Equipe, l’attaquant monégasque a donné son accord pour rejoindre Rennes. Il va s’engager pour 4 saisons contre une indemnité de transfert de 15M€ bonus compris.