Le député ligérien Pierrick Courbon s’impose aujourd’hui comme un acteur déterminant pour faire évoluer la condition des ultras et, plus largement, la place des supporters dans nos stades.

Solidaire des collectifs de fans, Pierrick Courbon s’est exprimé à l’Assemblée nationale avec une détermination rare. Proche des tribunes stéphanoises, il réclame une réelle reconnaissance du rôle des supporters dans la vitalité du football hexagonal. « Les supporters ne sont pas des sous-citoyens ! », a-t-il rappelé lors d’une intervention remarquée sur les bancs de la commission des affaires culturelles.

En soutien aux initiatives locales, comme la pétition en faveur des ultras signée par plus de 5 800 personnes, il porte la voix de ces milliers de passionnés pour réclamer des avancées concrètes, notamment en matière de sécurité et de respect lors de l’accueil dans les enceintes sportives.

Pyrotechnie : l’expérimentation, une réussite incontestée

L’utilisation encadrée des engins pyrotechniques dans les stades n’a enregistré aucun incident sur trois saisons et demie d’expérimentation – un fait inédit, salué par le député Courbon. « C’est la preuve qu’un usage raisonné et réfléchi peut être à la fois festif et sûr. » Il réclame l’élargissement de cette expérience à travers un changement législatif majeur, appelant à faciliter l’autorisation de ces animations encadrées pendant les matches.

Le député insiste : l’ambiance fait partie intégrante du football français, en particulier dans des temples comme Geoffroy-Guichard. Pour Pierrick Courbon, priver les tribunes de leur feu, c’est dénaturer le spectacle, alors même que certains diffuseurs « ne renient pas les images spectaculaires quand il s’agit d’attirer les téléspectateurs ».

Sécurité et respect des supporters : des recommandations fortes

Sur le plan sociétal, Pierrick Courbon s’engage également pour l’amélioration des conditions d’accueil, notamment pour les femmes. Il appuie la nécessité de former les stadiers à la prévention des violences sexistes et sexuelles, face à un chiffre choc : 37,5 % des spectatrices déclarent avoir été victimes de gestes déplacés lors des contrôles à l’entrée. Pour le député, « il n’est pas normal que de tels faits subsistent dans nos stades ».

Renforcement de la formation des agents de sécurité

Assouplissement de la législation sur la pyrotechnie festive

Pleine reconnaissance du rôle sociétal des supporters

En parallèle, Courbon dénonce un traitement trop souvent « indigne » réservé aux fans lors des déplacements ou des contrôles, appelant à sortir du « tout-répressif » et à instaurer un dialogue constructif entre autorités, clubs et collectifs de supporters.

Vers une transformation de l’accueil dans les stades français ?

Le débat engagé par Pierrick Courbon claque comme une invitation à repenser le modèle français. Après avoir brillamment démontré l’efficacité de l’expérimentation pyrotechnique, l’heure est à l’action pour offrir à chaque supporter – homme ou femme – un accueil chaleureux, sécurisé et respectueux. « Notre pays est à la traîne », souffle le député, pointant du doigt l’écart entre la France et certaines nations voisines.

À l’aube de grands rendez-vous sportifs, ces recommandations pourraient bien changer la donne. L’ambition : transformer les tribunes en espaces de fête, de partage et de sécurité pour tous. Un cap qui, s’il est franchi, pourrait inspirer d’autres sports collectifs et redéfinir l’expérience du football, à l’image de l’actualité de certains jeunes talents stéphanois en prêt à l’étranger dont le parcours débute dans l’ambiance unique des stades français.

