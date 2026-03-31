ASSE : très bonne nouvelle pour les Verts, Troyes en profite aussi

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À six journées de la fin, la tension monte en Ligue 2. Et pour les bookmakers, le scénario semble déjà écrit : AS Saint-Étienne et ESTAC Troyes seraient presque intouchables dans la course à la montée.

Un duel annoncé jusqu’au bout

Après la trêve internationale, le sprint final est lancé. Six matchs, pas un de plus. Et selon les tendances, deux clubs se détachent clairement.

Troyes est même tout proche du titre selon les cotes, avec une estimation très basse qui confirme son statut de favori numéro un.

Derrière, l’ASSE suit de près. Moins favorite pour le titre, mais largement en position de retrouver la Ligue 1.

Des cotes qui parlent d’elles-mêmes

Les chiffres sont sans appel :

Troyes champion : cote à 1,50

ASSE champion : cote à 2,90

Un écart, mais une hiérarchie claire.

Et surtout, derrière, le trou est énorme :

Le Mans : 13

Red Star : 26

Reims : 28

Rodez : 50

Montpellier : 200

Autrement dit, pour les bookmakers, le suspense est presque terminé.

La montée déjà actée ?

Encore plus impressionnant : les cotes pour la montée.

Troyes : 1,08

ASSE : 1,10

Des valeurs extrêmement basses, qui traduisent une quasi-certitude.

Les poursuivants sont loin derrière :

Le Mans : 3,75

Red Star : 4,25

Reims : 5

Un fossé qui confirme une tendance forte : Troyes et Saint-Étienne devraient aller au bout.

Attention à ne pas tout gâcher

Mais à Saint-Étienne, la prudence reste de mise.

Car si les chiffres sont rassurants, le terrain reste la seule vérité. Et dans un sprint final, tout peut basculer très vite.

Une montée à portée de main

Pour les Verts, l’objectif est clair : ne pas craquer.

Un an après la descente, le club est en position idéale pour retrouver l’élite. Mais il faudra confirmer.