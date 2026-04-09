Auteur d’un coup franc splendide au Camp Nou en quarts due finale aller de la Ligue des champions, Julian Alvarez (26 ans) a totalement fait basculer son avenir. Séduit, le FC Barcelone s’apprête à passer à l’action… et la date est déjà connue.

Il a frappé fort, au meilleur moment. Face au FC Barcelone, Julián Álvarez a livré une prestation XXL, ponctuée par un coup franc somptueux lors du quart de finale aller de Ligue des champions de l’UEFA remporté 2-0. Un but, mais surtout un message. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a marqué les esprits… y compris ceux de ses adversaires du soir.

Le FC Barcelone prêt à accélérer

Selon les informations de Jota Jordi, le Barça n’a pas traîné. Convaincus par la prestation de l’Argentin, les dirigeants catalans auraient déjà fixé leur calendrier. Les négociations devraient être lancées dès mercredi prochain, soit au lendemain du quart de finale retour entre les deux équipes. Une manière d’attaquer le dossier sans perdre de temps, alors que la concurrence pourrait rapidement se positionner. En interne, la décision semble prise : Julián Álvarez est désormais une priorité.

Une volonté commune avec Alvarez

Le dossier avance d’autant plus vite que les signaux sont au vert des deux côtés. Toujours selon la même source, le joueur souhaite rejoindre le FC Barcelone, séduit par le projet sportif et la perspective d’un rôle central. Un intérêt réciproque qui pourrait faciliter les discussions, même si l’opération s’annonce complexe. L’Atlético Madrid ne laissera pas partir facilement un joueur aussi décisif, surtout après une telle démonstration sur la scène européenne.

Le PSG en embuscade ?

Dans ce dossier, difficile de ne pas penser au Paris Saint-Germain. Toujours attentif aux opportunités offensives, le PSG pourrait s’inviter dans la course si la situation se débloque. Pour l’instant, le FC Barcelone a une longueur d’avance. Mais dans un mercato aussi imprévisible, tout peut encore basculer. Une chose est sûre : avec une telle performance, Julián Álvarez vient peut-être de lancer lui-même le feuilleton de son été.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League