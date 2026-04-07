Pedri, pilier du projet d’Hansi Flick au FC Barcelone, pourrait perdre un soutien de poids dans le vestiaire au prochain mercato estival.

Le FC Barcelone traverse un sprint final crucial et Pedri pourrait subir un coup dur. Selon Don Balon, l’un de ses plus proches alliés dans le vestiaire, Ferran Torres, est annoncé sur le départ, un scénario qui pourrait fragiliser le vestiaire blaugrana et l’équilibre offensif de l’équipe. L’attaquant espagnol, auteur d’une saison irrégulière, est au centre des discussions côté mercato. Malgré des débuts prometteurs et quelques performances marquantes, sa régularité lors des matches clés a laissé des doutes au staff technique et à la direction sportive.

Torres, meilleur allié de Pedri au Barça

Pedri, proche de lui sur et en dehors du terrain, sait que l’avenir de son coéquipier est incertain et que le départ pourrait intervenir rapidement. Le Barça, dirigé par Joan Laporta avec Deco à la tête de la planification, vise un renforcement offensif majeur. Dans ce contexte, la continuité de Ferran Torres perd de son poids. Une offre intéressante, estimée au-delà de 40 millions d’euros, pourrait suffire pour que le club le transfère et réinvestisse dans un attaquant à fort impact.

Le Barça cherche un nouveau buteur

L’arrivée possible d’un nouveau buteur, ainsi que la situation de Robert Lewandowski, complique encore la donne. Le FC Barcelone doit jongler entre performances sportives et enjeux financiers, ce qui rend le départ de Torres plausible malgré ses qualités et son engagement. Pour Pedri, ce serait un vrai coup dur. Les deux joueurs entretiennent une relation forte dans le vestiaire, un soutien important pour le jeune milieu dans les moments clés des rencontres. Le départ de Torres pourrait donc affecter non seulement l’attaque mais aussi la dynamique interne du Barça.

Le Mondial en ligne de mire ?

Le FC Barcelone pourrait attendre la Coupe du Monde ou d’autres compétitions internationales pour maximiser la valeur du joueur avant un transfert. Une stratégie qui montre combien chaque mouvement est réfléchi dans le football moderne. Le message est clair : Pedri va devoir s’adapter rapidement si Ferran Torres quitte le Barça, et Hansi Flick devra reconstruire ses repères offensifs pour tenir la cadence jusqu’à la fin de saison.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League