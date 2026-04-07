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FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça fonce sur le successeur de Koundé et ce n’est pas Cancelo ! 

Par Bastien Aubert - 7 Avr 2026, 13:45
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Josh Acheampong (Chelsea)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le FC Barcelone accélère pour Josh Acheampong (19 ans). Le jeune latéral droit de Chelsea attire déjà plusieurs poids lourds européens, et le Barça veut frapper vite pour sécuriser sa future recrue.

L’avenir de Josh Acheampong à Chelsea s’assombrit à l’approche du mercato estival. Selon le journaliste Aarón Ramiro, le jeune latéral droit fait l’objet d’une attention massive de la part de plusieurs cadors européens, dont le FC Barcelone, Manchester City et le Bayern Munich. Tous auraient pris contact avec son entourage pour préparer un transfert dès cet été.

Acheampong gagne du crédit au FC Barcelone

Sous contrat avec Chelsea jusqu’au 30 juin 2029, Acheampong reste pour l’instant solidement attaché à son club formateur. Mais sa valeur marchande, estimée à 25 millions d’euros par Transfermarkt, pourrait grimper rapidement avec l’intérêt manifesté par les grands clubs européens. Le Barça voit en lui un successeur potentiel à Koundé, mais contrairement à certaines rumeurs, ce n’est pas Joao Cancelo qui est ciblé. L’idée pour le club catalan est de sécuriser un latéral droit jeune, talentueux et prometteur, capable de s’intégrer dans un projet long terme.

Un profil plus jeune que Cancelo à trancher ?

Chelsea devra trancher : conserver un de ses jeunes talents les plus prometteurs ou répondre aux avances des clubs européens. Le dossier Acheampong s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs de l’été, avec un marché où la concurrence pourrait faire exploser les enchères. Pour le FC Barcelone, cette offensive précoce traduit sa volonté de préparer l’avenir et d’anticiper le mercato plutôt que de réagir en urgence. Acheampong pourrait rapidement devenir l’un des noms à suivre de près dans le mercato estival 2026, avec un transfert potentiellement déterminant pour l’équilibre défensif du club catalan.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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