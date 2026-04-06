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Si des tensions entre Hansi Flick et Lamine Yamal ont pu être interprétées après Atlético Madrid – FC Barcelone (1-2), la vérité est ailleurs.

Après le succès du FC Barcelone contre Atlético de Madrid, les regards se sont tournés vers la colère de Lamine Yamal contre Hansi Flick… mal interprétée par les médias et certains supporters.

José Alvarez éclaircit cette séquence : « La colère de Lamine était due au match, pas contre le fait d’avoir été remplacé. Il a créé beaucoup d’occasions et n’a pas réussi à marquer, il a une grande faim et veut contaminer le reste ».

Yamal garde une énergie positive

La frustration de Yamal traduit sa volonté de briller et d’apporter une dynamique offensive au FC Barcelone. Créatif, percutant et toujours impliqué, il est déjà devenu un leader invisible pour ses coéquipiers. Cette colère saine montre que le jeune attaquant veut influencer le rythme du jeu et porter le Barça vers le titre en Liga et la Ligue des Champions.

Flick veut plier l’affaire au Camp Nou

De son côté, Hansi Flick reste concentré sur les objectifs : sécuriser le Clasico du 10 mai contre le Real Madrid et préparer le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions au Camp Nou contre l’Atlético. À ce titre, toujours selon Alvarez, Flick considère « qu’il faut clore la qualification ce mercredi au Camp Nou. Au FC Barcelone, on craint que le match retour au Metropolitano ne soit très dur… à cause de l’intensité. » Coup d’envoi à 21h.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League