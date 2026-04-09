À LA UNE DU 9 AVR 2026
[07:20]ASSE Mercato : un mercato flamboyant avec un nouveau directeur sportif en vue pour Kilmer Sports ?
[07:00]PSG – Liverpool (2-0) : Pierre Ménès crie au scandale arbitral
[06:30]Pronostic Real Madrid – Gérone : la victoire ou le limogeage pour Arbeloa ?
[06:00]ASSE : 29 M€ de pertes pour les Verts, Kilmer a déjà tout changé en coulisses !
[05:00]RC Lens : après le report, Lens a de nouveau répondu au PSG de la meilleure des manières
[00:32]PSG – Liverpool : Paris plus fort cette saison ? Luis Enrique répond avec des mots forts
[00:12]PSG – Liverpool : Luis Enrique affiche un gros regret malgré la victoire
[23:00]Ligue des Champions : le PSG domine Liverpool, le FC Barcelone voit rouge et s’incline contre l’Atlético
[22:52]PSG – Liverpool : Paris prend une option pour les demi-finales, les notes des Parisiens
[22:30]RC Lens : un ancien de l’ASSE sort les griffes et allume Pierre Sage
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – Liverpool (2-0) : Pierre Ménès crie au scandale arbitral

Par Bastien Aubert - 9 Avr 2026, 07:00
💬 Commenter
Nuno Mendes (PSG)

Si Pierre Ménès ne tarit pas d’éloges sur la large victoire du PSG contre Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), il estime que le score aurait dû être plus sévère.

Le PSG a frappé fort mais la polémique enfle déjà. Opposés à Liverpool en quart de finale aller de Ligue des Champions, les Parisiens ont livré une prestation aboutie pour s’imposer 2-0. Un succès convaincant dans le jeu, mais qui laisse un sentiment étrange au coup de sifflet final. Car au-delà du score, c’est bien l’arbitrage qui cristallise les débats. Et Pierre Ménès n’a pas tardé à monter au créneau.

Un PSG largement au-dessus

Sur le terrain, il n’y a pourtant pas eu photo. Le PSG a dominé Liverpool dans tous les compartiments du jeu, imposant son rythme et mettant constamment en difficulté la défense anglaise. Une supériorité qui aurait même pu se traduire par un score bien plus lourd. Dans ce contexte, la performance d’Ibrahima Konaté a particulièrement attiré l’attention. Souvent en difficulté face aux offensives parisiennes, le défenseur des Reds a été au cœur de plusieurs situations litigieuses.

Deux situations qui font polémique

La première intervient à la 70e minute, lorsque Warren Zaïre-Emery est stoppé dans la surface après un contact avec Konaté. Une action revue par la VAR… mais finalement non sanctionnée. La seconde, encore plus contestée, survient dans les derniers instants du match. Sur une poussette évidente dans le dos de Nuno Mendes, le défenseur français échappe une nouvelle fois à la sanction. Une décision qui laisse les Parisiens perplexes. Pierre Ménès n’a pas caché son incompréhension et sa colère face à ces choix arbitrals.

« L’écart est immense entre les deux clubs, a-t-il résumé sur sa chaîne Youtube. Konaté a été en grande difficulté, pas mal de réussite de ne pas être sanctionné d’un penalty d’abord sur cette faute sur Zaïre-Emery révisionnelles par la VAR et puis cette poussette sur Mendes en fin de match qui doit suffire à le faire tomber. Dans les deux cas, l’arbitre espagnol a jugé que ce n’était pas suffisant… »

Un arbitrage qui interroge

Au-delà des faits de jeu, c’est la cohérence des décisions qui pose question. Dans un match de ce niveau, chaque détail compte, et ces deux actions auraient pu changer la physionomie du score, voire du double affrontement. Le PSG, malgré sa domination, peut nourrir des regrets. Car avec un arbitrage différent, l’addition aurait pu être bien plus salée pour Liverpool. Reste maintenant à confirmer lors du match retour à Anfield Road mardi prochain. Mais une chose est sûre : ce quart de finale n’a pas fini de faire parler.

PSGLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, PSG