Si Pierre Ménès ne tarit pas d’éloges sur la large victoire du PSG contre Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), il estime que le score aurait dû être plus sévère.

Le PSG a frappé fort mais la polémique enfle déjà. Opposés à Liverpool en quart de finale aller de Ligue des Champions, les Parisiens ont livré une prestation aboutie pour s’imposer 2-0. Un succès convaincant dans le jeu, mais qui laisse un sentiment étrange au coup de sifflet final. Car au-delà du score, c’est bien l’arbitrage qui cristallise les débats. Et Pierre Ménès n’a pas tardé à monter au créneau.

Un PSG largement au-dessus

Sur le terrain, il n’y a pourtant pas eu photo. Le PSG a dominé Liverpool dans tous les compartiments du jeu, imposant son rythme et mettant constamment en difficulté la défense anglaise. Une supériorité qui aurait même pu se traduire par un score bien plus lourd. Dans ce contexte, la performance d’Ibrahima Konaté a particulièrement attiré l’attention. Souvent en difficulté face aux offensives parisiennes, le défenseur des Reds a été au cœur de plusieurs situations litigieuses.

Deux situations qui font polémique

La première intervient à la 70e minute, lorsque Warren Zaïre-Emery est stoppé dans la surface après un contact avec Konaté. Une action revue par la VAR… mais finalement non sanctionnée. La seconde, encore plus contestée, survient dans les derniers instants du match. Sur une poussette évidente dans le dos de Nuno Mendes, le défenseur français échappe une nouvelle fois à la sanction. Une décision qui laisse les Parisiens perplexes. Pierre Ménès n’a pas caché son incompréhension et sa colère face à ces choix arbitrals.

« L’écart est immense entre les deux clubs, a-t-il résumé sur sa chaîne Youtube. Konaté a été en grande difficulté, pas mal de réussite de ne pas être sanctionné d’un penalty d’abord sur cette faute sur Zaïre-Emery révisionnelles par la VAR et puis cette poussette sur Mendes en fin de match qui doit suffire à le faire tomber. Dans les deux cas, l’arbitre espagnol a jugé que ce n’était pas suffisant… »

Un arbitrage qui interroge

Au-delà des faits de jeu, c’est la cohérence des décisions qui pose question. Dans un match de ce niveau, chaque détail compte, et ces deux actions auraient pu changer la physionomie du score, voire du double affrontement. Le PSG, malgré sa domination, peut nourrir des regrets. Car avec un arbitrage différent, l’addition aurait pu être bien plus salée pour Liverpool. Reste maintenant à confirmer lors du match retour à Anfield Road mardi prochain. Mais une chose est sûre : ce quart de finale n’a pas fini de faire parler.