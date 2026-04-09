PSG – Liverpool : Luis Enrique affiche un gros regret malgré la victoire

Découvrez la réaction de Luis Enrique après la victoire du PSG face à Liverpool (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Champions.

Très nettement au-dessus de son adversaire du soir, le Paris Saint-Germain a dominé ce mercredi soir Liverpool (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Champions et prend une option pour le dernier carré avant le match retour mardi prochain (21h) à Anfield. La note aurait même pu être plus salée pour les Reds si les Parisiens s’étaient montrés plus efficaces devant le but.

La réaction de Luis Enrique

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est dit satisfait de la victoire de son équipe, tout en regrettant qu’elle n’ait pas réussi à creuser davantage l’écart. « On a fait un très bon match face à un adversaire de très haut niveau, fort physiquement et qui a changé sa formation pour nous affronter. On est habitué à cela. On mérite ce résultat et c’est dommage car durant la seconde période on aurait pu marquer plus de buts. »