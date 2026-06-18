OM : la liste secrète de Grégory Lorenzi pour le mercato !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM va devoir être malin. Dans un mercato placé sous surveillance, avec une nécessité de réduire les coûts et de maîtriser la masse salariale, Grégory Lorenzi pourrait bien se tourner vers un marché souvent stratégique : celui des joueurs libres.

Pas d’indemnité de transfert, des profils parfois expérimentés, des opportunités à saisir rapidement… Marseille pourrait trouver plusieurs bonnes idées pour renforcer son effectif sans exploser son budget. Et à regarder la liste des joueurs potentiellement disponibles, certains noms ont clairement de quoi faire parler.

Gardiens, défenseurs, milieux, attaquants : toutes les lignes peuvent être concernées. Et pour un OM qui doit reconstruire intelligemment, ce marché des joueurs libres pourrait devenir une vraie mine d’or.

L’OM doit recruter malin

Le contexte est connu : Marseille ne pourra pas se permettre un mercato démesuré. Après plusieurs saisons coûteuses, le club phocéen doit retrouver de l’équilibre. Cela ne veut pas dire renoncer à ses ambitions, mais plutôt changer de méthode.

Grégory Lorenzi devra donc chercher des profils capables d’apporter immédiatement, sans mettre le club en danger financièrement. Dans cette logique, les joueurs libres représentent une solution évidente.

Le risque existe toujours, notamment sur les salaires ou l’état physique de certains profils. Mais si l’OM parvient à cibler les bons joueurs, ce marché peut permettre de réaliser de très jolis coups.

Meslier ou Destanoğlu pour relancer la concurrence dans les cages ?

Le poste de gardien pourrait être l’un des premiers dossiers à surveiller. Dans cette liste, deux noms ressortent : Illan Meslier et Ersin Destanoğlu.

Meslier présente un profil intéressant. Français, encore jeune, habitué au haut niveau et doté d’une vraie expérience à l’étranger, il pourrait représenter une option séduisante pour l’OM. Son nom a souvent circulé en France, et son profil correspond à un club qui cherche à bâtir sur la durée.

Destanoğlu, lui, offrirait une piste plus internationale. Le gardien turc possède une belle réputation et pourrait apporter de la concurrence dans un secteur toujours sensible à Marseille.

Dans un club où la pression est immense, le choix du gardien ne sera jamais anodin. Mais sur le papier, ces deux profils peuvent permettre à Lorenzi d’ouvrir une vraie réflexion.

Une défense à reconstruire avec plusieurs opportunités

Derrière, la liste est particulièrement fournie. Malang Sarr, Oscar Mingueza, Zeki Çelik, Diogo Leite, Krépin Diatta, Thierry Correia, Kevin Mbabu ou encore Thomas Meunier : les profils sont nombreux et très différents.

Malang Sarr pourrait représenter une relance intéressante. Défenseur gaucher, formé en Ligue 1, capable d’évoluer dans l’axe, il coche plusieurs cases pour un club qui cherche des solutions accessibles.

Oscar Mingueza apporterait davantage de polyvalence, avec sa capacité à jouer dans l’axe ou sur un côté. Zeki Çelik, lui, connaît parfaitement la Ligue 1 et dispose d’une vraie expérience européenne.

Diogo Leite pourrait séduire par son profil de défenseur central moderne, tandis que Krépin Diatta apporterait une option plus offensive sur un couloir. Thierry Correia et Kevin Mbabu offriraient de la puissance et de la vitesse sur le flanc droit, alors que Thomas Meunier représenterait une solution plus expérimentée.

Pour l’OM, l’enjeu sera simple : trouver le bon équilibre entre expérience, fiabilité et potentiel de revente.

Bentaleb, Kamada, Brandt… du talent au milieu

Au milieu de terrain, les noms sont encore plus intrigants. Nabil Bentaleb, Arthur Avom, Julian Brandt, Daichi Kamada, Mahmoud Dahoud ou encore Sofiane Boufal pourraient faire partie des opportunités à étudier.

Bentaleb possède l’avantage de connaître parfaitement la Ligue 1. S’il est en pleine possession de ses moyens, son expérience, sa qualité technique et son agressivité pourraient apporter beaucoup à l’entrejeu marseillais.

Arthur Avom représente un profil plus jeune, plus projectif, peut-être plus compatible avec une logique de post-formation. C’est typiquement le genre de joueur que Lorenzi pourrait apprécier dans un projet plus rationnel.

Julian Brandt et Daichi Kamada sont des noms plus clinquants. Leur qualité technique ne fait aucun doute, mais leur salaire pourrait rapidement devenir un obstacle. Même chose pour Mahmoud Dahoud, joueur de ballon capable de dicter le tempo.

Sofiane Boufal, lui, apporterait de la créativité, de l’imprévisibilité et une vraie capacité à faire des différences dans les petits espaces. Un profil séduisant, mais à encadrer dans un projet collectif très précis.

Martial, Dieng, Daka, Iheanacho, Januzaj, Haller : des coups à tenter devant ?

En attaque, l’OM pourrait aussi regarder du côté des joueurs libres. Anthony Martial, Bamba Dieng, Patson Daka, Kelechi Iheanacho, Adnan Januzaj ou encore Sébastien Haller : la liste a de quoi faire réagir.

Martial reste un nom très fort. Son talent est incontestable, mais son état physique et son salaire seraient forcément des sujets majeurs. Pour Marseille, ce serait un pari à gros potentiel, mais aussi à haut risque.

Bamba Dieng, lui, connaît déjà la maison. Son retour aurait une dimension particulière, même si son profil diviserait probablement les supporters. Rapide, généreux, capable d’attaquer la profondeur, il pourrait être une option intéressante si les conditions sont favorables.

Patson Daka et Kelechi Iheanacho offriraient des profils puissants, capables de peser dans la surface. Januzaj apporterait davantage de créativité sur un côté, tandis que Sébastien Haller représenterait une solution d’expérience dans l’axe.

Là encore, tout dépendra des salaires, de la forme physique et de l’envie réelle des joueurs de rejoindre un projet marseillais sous contraintes.

Lorenzi face à une équation compliquée

Cette liste montre une chose : le marché des joueurs libres peut offrir de belles opportunités à l’OM. Mais il peut aussi cacher de vrais pièges.

Un joueur libre n’est jamais totalement gratuit. Prime à la signature, salaire, commissions, durée du contrat : l’opération peut vite devenir coûteuse si elle est mal maîtrisée.

Grégory Lorenzi devra donc éviter les noms ronflants uniquement destinés à séduire les supporters. Le vrai défi sera de trouver les bons profils, ceux qui correspondent aux besoins de l’effectif, au projet de jeu et aux limites financières du club.

Un mercato d’opportunités pour Marseille

L’OM n’a pas forcément besoin de faire dix coups spectaculaires. Le club a surtout besoin de réussir les bons. Un gardien fiable, un défenseur solide, un milieu capable de structurer le jeu, un attaquant efficace : les priorités sont claires.

Dans cette liste de joueurs libres, plusieurs profils peuvent avoir du sens. Certains seraient des paris, d’autres des coups d’expérience, d’autres encore des opportunités de relance.

Mais une chose est sûre : Marseille ne pourra pas ignorer ce marché.

Avec un budget à surveiller et une équipe à reconstruire, Grégory Lorenzi pourrait bien faire des joueurs libres l’une des clés du mercato olympien. Reste désormais à savoir s’il saura transformer ces pistes séduisantes en vraies bonnes affaires.