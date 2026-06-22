France – Irak : la compo des Bleus est tombée !

Les compositions officielles du match de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Irak viennent de tomber.

Mardi dernier, l’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en dominant le Sénégal (3-1), portée notamment par un doublé de Kylian Mbappé. En tête du groupe I à égalité de points avec la Norvège, les Bleus jouent ce lundi (23h) l’Irak pour son deuxième match de poule, avec l’ambition d’enchaîner un deuxième succès et de se qualifier déjà pour les 16es de finale. Malgré les orages annoncés à Philadelphie, ce match entre la France et l’Irak aura bien lieu.

Pour cette rencontre, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a décidé d’opérer trois changements dans son onze de départ par rapport à celui aligné face au Sénégal. Lucas Hernandez, Manu Koné et Bradley Barcola remplacent respectivement Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué.

Les compos officielles

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

Irak : à venir.