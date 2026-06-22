À LA UNE DU 23 JUIN 2026
[01:00]Stade Rennais : un flop du SRFC futur adversaire des Bleus fait craquer toutes les mamans à la Coupe du Monde 
[00:30]RC Lens Mercato : les supporters valident déjà une piste pour Toppmöller 
[00:02]France – Irak : le match interrompu !
[23:28]FC Barcelone, PSG Mercato : Julian Alvarez lâche une énorme bombe sur son avenir !
[23:00]ASSE : Oscar Garcia déjà viré par son nouveau club ! 
[22:30]FC Nantes Mercato : Wilitty Younoussa, la future recrue des Canaris, ça vaut quoi ?
[22:00]OM Mercato : Balerdi a fait rater 25 M€ à Marseille !
[21:36]France – Irak : la compo des Bleus est tombée !
[21:20]OL : une énorme annonce est tombée sur l’avenir du club !
[21:02]Mondial 2026 : grâce à Medina (OM), Messi entre encore plus dans l’histoire et qualifie l’Argentine pour les 16es !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

France – Irak : la compo des Bleus est tombée !

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 21:36
Les joueurs de l'équipe de France

Les compositions officielles du match de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Irak viennent de tomber.

Mardi dernier, l’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en dominant le Sénégal (3-1), portée notamment par un doublé de Kylian Mbappé. En tête du groupe I à égalité de points avec la Norvège, les Bleus jouent ce lundi (23h) l’Irak pour son deuxième match de poule, avec l’ambition d’enchaîner un deuxième succès et de se qualifier déjà pour les 16es de finale. Malgré les orages annoncés à Philadelphie, ce match entre la France et l’Irak aura bien lieu.

Pour cette rencontre, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a décidé d’opérer trois changements dans son onze de départ par rapport à celui aligné face au Sénégal. Lucas Hernandez, Manu Koné et Bradley Barcola remplacent respectivement Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué.

Les compos officielles

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé. 

Irak : à venir.

Coupe du monde 2026

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi